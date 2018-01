Colabora con calidad total

FRASE

“Ha cambiado en el aspecto de que ha mejorado muchísimo. Yo he estado muy a gusto, claro que no quiero irme a otra planta, aquí he recibido mucho apoyo, para mí es mi segundo hogar. Estoy contenta con mi trabajo”.PIEAlica dice que el buen trato que les brindan en Eagle Ottawa, es el principal motivo por el cual los empleados desempeñan gustosos una laborAlicia Torres llegó a Ciudad Juárez en 1996 con la única intención de estar cerca de su hijo. No imaginó entonces que encontraría una cálida ciudad que acogería a su familia y un buen trabajo que aún mantiene luego de 21 años.Originaria de Sinaloa, la mujer de 57 años de edad es inspectora de calidad en la Planta Victoria de Eagle Ottawa, donde entró a trabajar a los tres días de haber llegado a esta localidad.“Salí de Sinaloa un viernes, llegué a Juárez el sábado y el lunes ya me vine a trabajar. Yo vine siguiendo a mi hijo, él se vino primero y como nunca nos habíamos separado, yo estaba sufriendo. Decidimos como familia venir aquí con él”, recuerda Alicia Torres.Así fue como empezó a laborar en la Planta Fuentes, en donde hacía costura. Una vez que se mudó a Planta Victoria, en 2002, comenzó su responsabilidad como inspectora de calidad.“Aquí reviso el material que se corta, se pasa a mi mesa y ya lo reviso, de ahí la paso a un tablero”, detalla la mujer que se dice “enamorada de su trabajo”.A dos décadas de distancia, Alicia considera que la aplicación de la tecnología ha facilitado mucho el trabajo y ahora el desempeño es mejor y más seguro.“Ha cambiado en el aspecto de que ha mejorado muchísimo. Yo he estado muy a gusto, claro que no quiero irme a otra planta, aquí he recibido mucho apoyo, para mí es mi segundo hogar. Estoy contenta con mi trabajo”.El buen trato que les brindan en Eagle Ottawa, dice, es el principal motivo por el cual los empleados desempeñan gustosos una labor que finalmente será para satisfacción del cliente. Es por eso que, asegura, que la empresa pudo cumplir 100 años.