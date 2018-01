Excelencia es su motor

FRASE

“Cuando entré era una planta chiquita, era nada más corte, no hacíamos acabados. A mí me tocó hacer la primera instrucción de trabajo, la primera ayuda visual, los primeros formatos y organigramas, hasta ir formando todo el sistema de documentación, de calidad, y pues aquí yo he ido creciendo junto con la compañía”.PIEDurante su trayectoria Elías Gutiérrez Porras ha ocupado diversos cargos, como supervisor general de corte, en producción y gerente de calidadEn la planta de acabados de piel más grande del mundo, uno de los principales responsables de entregar el mejor de los productos es Elías Gutiérrez Porras, gerente de laboratorio de Lear Corporation.Con 21 años de antigüedad y una visible pasión por lo que hace, Gutiérrez se dice orgulloso de trabajar en la Planta Jarudo, donde salen los revestimientos de piel para asientos de las principales armadoras, tal es el caso de Ford, General Motors, Chrysler, BMW, Mercedes Benz, Toyota, Honda y Nissan.El inicio de su historia dentro de la empresa lo ubica en el departamento de recursos humanos, sin embargo durante su trayectoria ha ocupado diversos cargos, como supervisor general de corte, en producción y gerente de calidad.“También estuve como gerente de sistemas de calidad y ambiental, que todavía hasta la fecha estamos a cargo de esa área, y tomamos también el laboratorio”, comenta Gutiérrez, quien recuerda que empezó a trabajar en una planta ubicada en el Parque Omega, para luego mudarse a Bermúdez.Hoy, en su oficina en Planta Jarudo, se responsabiliza de las 22 personas que trabajan en tres turnos, dentro de un laboratorio donde se realizan las pruebas finales al producto, es decir, a la piel.”Una vez que se terminan todos los procesos de pintado, aquí les hacemos pruebas a la piel para garantizar que no le va a pasar nada durante la garantía, que es de cinco años”, explica.Es en ese laboratorio donde personal experto hace pruebas de desgaste, abrasión, suavidad y resistencia, de acuerdo a los requerimientos del cliente, pues cada armadora solicita pruebas especiales y máquinas específicas.“Estas pruebas se les hace al 100 por ciento de los lotes, de aquí no puede salir un lote a las plantas de corte si no está liberado por el laboratorio”.“Se revisa color y apariencia y luego se cortan muestras para hacer las pruebas mecánicas, si alguno no lo pasa, se rechaza el lote y se toman decisiones a ver qué disposición se le da”, agrega.Este trato especializado es el último proceso por el que atraviesa el producto que la empresa entrega al cliente, así que se extreman la supervisión.“Si nosotros no detectamos las fallas van a salir en el campo, ya sea cuando están armando los productos o cuando el consumidor va en su carro. Esto es mucha responsabilidad porque somos la imagen de la compañía, en lo que respecta a la piel”, enfatiza.Si bien Elías Gutiérrez es gerente de laboratorio, se involucra en los demás proceso porque si en un principio algo va mal, se verá reflejado una vez que el producto llegue a su área.’“Aunque yo no soy el que produzco, es responsabilidad mía tener niveles óptimos de desempeño. Si producción está fallando en algo, yo estoy detrás de ellos viendo que acciones correctivas se pueden implementar para garantizar que no va a volver a salir ese defecto”.Sobre los avances de los que ha sido testigo, Gutiérrez recuerda que hace 20 años la piel de los revestimientos era lisa, en color negro y beige, muy distinto a ahora que hay variedad de colores y diseños.“Cuando entré era una planta chiquita, era nada más corte, no hacíamos acabados. A mí me tocó hacer la primera instrucción de trabajo, la primera ayuda visual, los primeros formatos y organigramas, hasta ir formando todo el sistema de documentación, de calidad, y pues aquí yo he ido creciendo junto con la compañía”.Finalmente, reflexiona sobre el primer siglo de Lear y expresa que tan larga vida es posible gracias a “una constancia en los resultados, en el producto que se está entregando, sobre todo en esta industria automotriz que pide niveles de calidad de excelencia”.