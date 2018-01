Timonel de alto vuelo

FRASE“Lear es una compañía que ofrece crecimiento y yo soy un ejemplo de ese crecimiento”Con una visión global producto de la experiencia, Arturo Álvarez lidera a una de las principales empresas de la industria arnesera.El vicepresidente de operaciones de la división E-Systems Américas de Lear Corporation pisó otros continentes para implementar procesos y abrir nuevas plantas, y finalmente regresó a la frontera, donde la empresa brinda miles de empleos.Estar en tan notable posición ha sido producto de una trayectoria impecable que comenzó hace 23 años. Originario de Madera, Chihuahua, el ingeniero industrial en electrónica emprendió su carrera dentro de Lear como supervisor de producción.“Lear es una compañía que ofrece crecimiento y yo soy un ejemplo de ese crecimiento. De supervisor de producción pasé por áreas de recursos humanos, de ingeniería, de manufactura. Mi primera gerencia fue en el área de recursos humanos, a pesar de que soy ingeniero”, recuerda Álvarez.Fue en 2004 cuando tuvo su primera asignación internacional. El encargo lo hizo mudarse a Honduras, donde lanzó algunos proyectos y obtuvo su primera gerencia de planta.“Después de cuatro años regresé a Juárez como director de calidad, unos dos años, y luego me regresé de nuevo a Honduras como director de operaciones”.La promoción dispuso que Álvarez viviera en Marruecos, donde también fue responsable de abrir algunas plantas, al igual que en Túnez, Sudáfrica, Alemania y Rumania.“Antes de mi regreso a México estuve cinco años en Asia, como responsable de las operaciones de China, Tailandia, Filipinas, Corea, Japón y la India”, agrega quien regresó como vicepresidente de operaciones en Norteamérica en julio del año pasado.Arturo Álvarez ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional dentro de Lear. “Tengo a Lear en la sangre”, dice.Su vivencia por varios continentes le ha permitido conocer las diferencias culturales y apreciar al recurso humano mexicano.“Tenemos los mismos sistemas de calidad, operativos, de manufactura, la única diferencia es en cuanto a culturas, en cuanto a logística, por ejemplo Asia es muy complejo, porque para ir de una planta a otra es un día de avión, esa es la complejidad”.Álvarez se dice orgullosamente mexicano y señala que es el talento de sus compatriotas lo que se ha estado exportando.“México comenzó con la industria maquiladora desde hace mucho tiempo, hace más de 50 años, con mano de obra capaz, de eficiencia. Eso es lo que ofrece México, gente muy capaz, muy talentosa”.Y es precisamente el compromiso y lealtad de su personal lo que, según él, hace grande a la empresa.“Para nosotros el corazón de nuestra industria arnesera está en Juárez. Tenemos tres plantas y estamos por arrancar una cuarta planta. Esas tres plantas representan más del 40 por ciento de las ventas de toda la región”.Añade que, además, aquí se encuentra el centro de ingeniería, por lo que Juárez es el centro del diseño de los procesos de manufactura.En su día a día, una jornada realmente intensa, lo que más le ocupa es asegurarse de que las plantas tengan los recursos necesarios, en cuanto a personal, equipo y material.“Parte de mi tarea también es cumplir con los objetivos, tanto operativos como financieros. Es relevante mantener el equilibrio entre lo que las plantas necesitan, así como entregarle los métricos al corporativo”.En esta fase de crecimiento, frente a un año que será fundamental para la división, Álvarez siempre está al pendiente de lo que necesita su gente, por lo cual mantiene reuniones diarias con los equipos de trabajo.Más de dos décadas de trayectoria y el entusiasmo del vicepresidente da para más, pues ha sido una carrera llena de satisfacciones.“Cuando entré a Lear era algo joven y nunca me imaginé que iba a tener este crecimiento y más que nada la oportunidad de viajar por todos lados. Esto me ha dejado muchas satisfacciones, pienso que conocer distintas culturas me ha abierto un poquito la visión. Ha habido momentos difíciles, como estarse mudando y adaptando a diferentes culturas, sin embargo, nos ha dejado bastante crecimiento”, concluye.“Estamos cumpliendo 100 años. Pienso que lo hemos logrado porque tenemos buen liderazgo. La compañía ha sido posicionada en el mercado de forma sobresaliente, es sólida, fuerte y lo que mejor describe a Lear es su gente, el compromiso de los operadores, que son quienes nos hacen fuerte. Hay mucho qué hacer todavía, pero pienso que vamos por el camino correcto”.Vicepresidente de operaciones de la división E-Systems Américas de Lear Corporation

