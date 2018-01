Legado para el mundo

Lear Corporation es número 151 en la lista de FORTUNE 500, con ventas de $18.6 billones de dólares hasta el 2016.Es proveedor global de asientos que incluye piel premium, textiles, estructuras metálicas y sistemas de distribución de energía eléctrica automotriz, incluidos los sistemas y componentes eléctricos híbridos de alta potencia. Elabora productos para más de 400 marcas de vehículos en todo el mundo.Actualmente tiene presencia en 38 países, en regiones como América, Europa, África y Asia con 257 localidades y un equipo diverso de casi 156,000 empleados.En México cuenta con 42 plantas en 11 estados del país con una fuerza laboral que asciende a más de 57,000 empleados. Tan solo en el estado de Chihuahua contamos con 17 plantas lo que significan 31,866 colaboradores por lo cual recibió el reconocimiento como mayor empleador en el estado.De estas 17 plantas que hay en el estado, 12 están ubicadas en Ciudad Juárez dando empleo a más de 26,000 personas.William Lear (1902-1978) fue un inventor autodidacta que comenzó su carrera reparando aparatos de radio en su casa ubicada en Quincy, Illinois durante la era de la Primera Guerra Mundial.Inventó el Learscope Direction Finder, un dispositivo de radio triangulación; posteriormente creó la primera radio comercial para automóviles para la compañía que más tarde se convertiría en Motorola; también inventó el primer recibidor ligero de señal para aviación y el Lear Jet Stereo 8 track en 1963, el cual fue el precursor de los casetes de cinta.Su pasión por la aviación se mantuvo, por lo que fundó Lear Jets, la primera compañía en manufacturar un avión privado de lujo, el cual debutó en 1963.Lear Corporation debe su nombre a este gran innovador, pero su entidad original fue American Metal Products (AMP), fundada en Detroit por Fred Matthaei (1892-1973), quien en agosto 24 de 1917 comenzó dicha compañía con una planta y 18 empleados para manufacturar ensambles tubulares de acero soldados y estampados para las industrias automotriz y de aviación.Para mantenerse concentrado en la aviación, William Lear vendió Lear, Inc. a la Siegler Corporation en 1962, convirtiéndose así en Lear Siegler, Inc. (LSI), que más tarde adquirió a AMP en 1966.En la década de los 70, introdujo la primera estructura de aluminio para un asiento sin soldadura, y la producción de asientos totalmente tapizados para los fabricantes más importantes de automóviles.A principios de los 80’s, el negocio de asientos de LSI estableció el concepto de Just-in-Time (JIT) para proveedores automotrices en EE. UU, con lo que redujo costos de inventario y transporte, así como mejoras en la calidad del producto.En 1987, LSI dividió el negocio de asientos resultando en una nueva compañía llamada Lear Siegler Seating Corporation (LSSC), la cual más tarde se convirtió en Lear Seating Corporation.En mayo de 1996, LSC cambió su nombre a Lear Corporation con capacidad para todo el sistema interior del automóvil, incluyendo la manufactura de asientos completos, con una infraestructura de alrededor de 150 plantas de producción en 21 países, más de 40,000 empleados dando servicio a 26 fabricantes de automóviles y ventas por más de $6 billones de dólares.Como parte de su expansión en sistemas de distribución eléctrica, en 1999 Lear Corporation adquirió United Technologies Automotive (UTA), que más adelante se fortalecería en el 2004 con la adquisición de la compañía alemana de terminales y conectores llamada Grote & Hartmann.En septiembre de 2011, el CFO Matt Simoncini, se convirtió en Presidente y CEO de Lear Corporation; posteriormente, en 2012, Lear adquirió Guilford Performance Textiles, y ese mismo año ganó el premio “Premier Automotive Supplier’s to Excellence” (PACE), por la caja inteligente de conexiones de estado sólido.En 2015, Lear Corporation adquirió a Eagle Ottawa, el proveedor más grande de piel en el mundo para la industria automotriz; asimismo se agregaron nuevas oportunidades al negocio de productos electrónicos con la adquisición de la propiedad intelectual de Autonet Mobile y de Arada Systems, generando nuevas capacidades en software y hardware críticos para la rápida y emergente comunicación en el vehículo.En 2016 adquirió la compañía AccuMed, dedicada al procesamiento de tejidos especializados para uso médico, con locaciones en E.U., China, Taiwán y Republica Dominicana.En abril 28 del 2017, Lear concreto la adquisición de la división de asientos de Grupo Antolin, con operaciones en Europa y África y a finales del mismo año adquirió a EXO Technologies, un desarrollador de tecnología GPS que proporciona soluciones de alta precisión para aplicaciones de autónomos y conectividad.

