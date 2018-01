Empresa de oportunidades

Frase“Más que nada, Lear es una empresa que ofrece oportunidades; le da a uno la oportunidad de crecer, de esforzarse por hacer lo mejor que uno puede. Una de las misiones de la empresa es ayudar a los empleados a alcanzar su máximo potencial y yo creo que cumple con su misión. Es una empresa en la que el que quiere, puede alcanzar sus metas”.Jorge Alejandro Fuentes, Gerente Regional para la División de Recursos Humanos es una prueba de ello.Empezó a trabajar en 2002 como Especialista de Recursos Humanos. Desde entonces creció con la empresa hasta ser Gerente Regional en Recursos Humanos.Varias experiencias a nivel personal y profesional han marcado su experiencia laboral. Una de ellas fue su contratación para implementar el sistema de nómina para la operación de México y Honduras.Su línea no era la de Recursos Humanos, pero la compañía le dio la oportunidad de relacionarse con personas de todo México y Honduras, situación que lo encaminó hacia esa área de trabajo.Luego, lo nombraron Gerente de Recursos Humanos y lo enviaron a trabajar a la planta de Piedras Negras, Coahuila.“Fue una oportunidad de salir de la zona e ir a otro lugar que yo no conocía con mi familia. Fue una experiencia de aprendizaje no nomás en lo profesional, sino en lo personal también. Significó para nosotros crecer como familia en otro lugar y en un puesto de mayor responsabilidad para la empresa”.Por varios años trabajó para el corporativo en México, lo que le permitió aprender de la operación en general de la compañía, relacionarse con el corporativo en Estados Unidos, y con el resto de las divisiones.“Más que nada, Lear es una empresa que ofrece oportunidades; le da a uno la oportunidad de crecer, de esforzarse por hacer lo mejor que uno puede. Una de las misiones de la empresa es ayudar a los empleados a alcanzar su máximo potencial y yo creo que cumple con su misión. Es una empresa en la que el que quiere, puede alcanzar sus metas”.A partir de su experiencia, el gerente regional considera que Lear es una compañía muy sólida que crece y empuja a todos los que forman parte de ella, a dar lo mejor de sí mismos, con valores que se reflejan en el ambiente laboral y alcanzan el entorno familiar.“Es una empresa que apoya continuamente a las comunidades, que hace negocios y que en realidad está enfocado y trabaja muy fuerte para apoyar a la comunidad en general, ayudando a que el resto de la comunidad crezca con nosotros”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.