Durante este 2017 Lear está cumpliendo 100 años y ha demostrado durante todo este tiempo que no solo ha construido grandes edificios de manufactura, sino que también ha construido con su gente, sueños, oportunidades y planes de vida para sus colaboradores.Lear Corporation celebra su aniversario de 100 años, después de haber sido fundada en 1917 como American Metal Products en Detroit.Como lo señaló el presidente de la compañía, en su mensaje de difusión: “Pocas compañías llegan a un aniversario de 100 años”. Lear es una de las firmas destacadas que representan muchas marcas a nivel mundial.Lear tiene una larga historia de éxito basada en poner a su gente y a sus clientes en primer lugar, la excelencia en la fabricación, una cultura familiar para sus empleados y el apoyo a las comunidades donde tiene negocios. Se guía por un conjunto de valores fundamentales que se desarrollaron a lo largo de la abundante historia de la compañía.Los últimos meses han sido excepcionales en la historia de Lear Corporation por su posición en el mercado, un gran crecimiento que incluye las nuevas adquisiciones de AcuMed y el negocio de asientos de Grupo Antolin. Todos estos logros se han basado en la visión estratégica de Lear.En este momento importante de la historia de Lear, la compañía se encuentra en la posición competitiva más sólida de la historia, y está muy bien posicionada para el éxito futuro. Además, Lear tiene la visión correcta, una estrategia equilibrada para entregar valor superior y el mejor equipo en la industria.Lear está en medio del mayor cambio y oportunidad que ha experimentado. Está muy bien posicionada para aprovechar al máximo las tendencias positivas que están moldeando el futuro de la industria automotriz.A lo largo de esta historia, Lear ha sido un punto de referencia para el servicio al cliente, la excelencia operacional y el servicio comunitario. Una rica herencia histórica, un evidente legado para la comunidad y del excelente desempeño que está ofreciendo actualmente.Para dar realce al centenario de Lear Corporation se realizaron numerosos eventos en cada una de las plantas especialmente enfocados al esparcimiento de los empleados y sus familias, eventos tales como ferias, días de campo, carreras, programas de reconocimiento y se entregaron playeras, botones y una infinidad de artículos promocionales.Lear tiene una larga historia de éxito basada en poner a su gente y a sus clientes en primer lugar, la excelencia en la fabricación, una cultura familiar para sus empleados y el apoyo a las comunidades donde tiene negocios. Se guía por un conjunto de valores fundamentales que se desarrollaron a lo largo de la abundante historia de la compañía los cuales definen nuestra forma de hacer negocios. Estos valores tienen raíces profundas en la historia de la Compañía, y son la clave de nuestro éxito. Todos los empleados de Lear viven y prestan atención continua a estos valores para cumplir consistentemente con nuestra visión local y global.Lear Corporation como parte de su valor fundamental de Servicio a la Comunidad en forma continua apoya a una amplia gama de organizaciones de beneficencia y de servicios en las comunidades las que operamos. Nuestra larga tradición de participación y apoyo cívico ofrece un estándar para el futuro.Desde la alta dirección a nuestro miembro más reciente del equipo, todos contribuimos a este valor central de Lear de apoyar a las comunidades en las que vivimos y trabajamos.Lear Corporation trabajando en pro de la Comunidad y en alianza estratégica con Fondo Unido ha establecido un programa en el cual sus empleados de manera voluntaria donan una cantidad en forma semanal a este proyecto, así mismo Lear hace una aportación adicional al donativo de nuestros empleados.Es un orgullo para Lear que más del 96% de sus 57,000 empleados en Mexico participen en este programa, gracias a ellos se han hecho importantes donativos en beneficio de las comunidades en las que hacemos negocio impactando principalmente tres rubros educación, salud y bienestar social.Tan solo en el 2017 se hicieron donativos por una cantidad mayor a 16 millones de pesos en México, siendo en el estado de Chihuahua donde en este mismo periodo de tiempo se han aplicado más de 10 millones de pesos.De las instituciones beneficiadas podemos hablar de centros comunitarios, albergues para niños con capacidades diferentes, asociaciones contra el cáncer, rehabilitación de parques, apoyo a centros comunitarios, rehabilitación de escuelas, apoyos a asilos de ancianos, así como becas para estudiantes de bajos recursos.Como parte del apoyo a la niñez y en su educación Lear participa en los programas “Todos a Leer” y “Matemáticas Constructivas” donde se apoya el desarrollo del menor en el hábito de la lectura y en una comprensión de las matemáticas, así como se han otorgado patrocinios para el museo interactivo “La Rodadora” y para el espacio de innovación “Technlogy Hub”.Como parte también de este valor fundamental se han desarrollado en Lear 28 talleres familiares en los que han participado casi 4,000 personas. Nuestros empleados adicionalmente y viviendo a cabalidad nuestros valores no solo apoyan con sus aportaciones si no que donan su tiempo para participar como voluntarios en estas actividades de rehabilitación de espacios públicos. En el 2017, 3000 voluntarios han participado en diversas actividades sociales lo que significan 11,000 horas de voluntariado.Lear Corporation es una empresa comprometida con sus empleados, con Mexico, con Chihuahua y con Cd. Juarez, esto es Lear Corporation, Esto es Lear Operaciones Mexicanas.

