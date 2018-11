Por amor a Ixtapa Zihuatanejo

El turismo desde EU y Canadá a Ixtapa Zihuatanejo se mantiene , incluso con la advertencia del Gobierno estadounidense de no visitar Guerrero.Aunque el Departamento del Estado de Estados Unidos recomienda no viajar a Guerrero, eso no ha reducido la afluencia de turistas en Ixtapa Zihuatanejo. En 2017, el área tuvo más de 2 millones de 400 mil visitantes (alrededor de un 20 por ciento extranjeros) y una ocupación hotelera promedio de 62 por ciento. Este año, se pronostica que la cifra suba un 3 ó 4 por ciento."Incluso con las advertencias que han lanzado, que obviamente quisiéramos que se modificaran a favor de los destinos de México, no hemos tenido afectación ni disminución de turistas de Estados Unidos ni de Canadá, al contrario", afirma Pedro Castelán, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo.El aumento en turismo de 2017 a 2018 se debe en parte a que la actividad en el aeropuerto de la región ha crecido en los últimos años y éste maneja más de 20 rutas en los meses de mayor afluencia. De esos vuelos, 8 viajan a Estados Unidos y 8 a Canadá."Zihuatanejo es el pueblo tradicional de pescadores que nace donde inicia la actividad turística hace ya varias décadas, y por otro lado está Ixtapa, que es el resort creado por Fonatur. Están solamente separados por 10 minutos. El contraste entre la parte moderna con la parte de la tradición, con el sabor a pueblo tradicional de pueblo de pescadores que tiene Zihuatanejo, con la modernidad de Ixtapa, hacen un viaje increíble", Entre los eventos que se acercan para finales de año está el Zanka Beer Fest, una evento de cerveza artesanal y gastronomía que se celebrará el 18 de noviembre. Además, cada 31 de diciembre se celebra una gala de pirotecnia en las playas de la zona.Toma notaHay varias opciones para hospedarse en este destino. Hoteles con Encanto, en Zihuatanejo, ofrecen alojamiento de hasta 3 estrellas. Sin embargo, quienes deseen vivir experiencias más lujosas pueden optar por la Casa que Canta, también en Zihuatanejo. O bien, por Cala de Mar Resort & Spa Ixtapa.Y los sibaritas pueden ir al restaurante Kau Kan, ubicado en el desarrollo Ámbar, recomienda Pedro Castelán, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapa Zihuatanejo.Para más información consulta:www.hotelesconencanto.com.mxwww.lacasaquecanta.comwww.calademar.comwww.restaurantekaukan.com

