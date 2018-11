Una urbe que se antoja

Houston–A inicios de los años 80, el centro de esta ciudad estaba conformado por grandes estacionamientos y era poco visitado. En la actualidad, existe casi un millón de gente trabajando en esa zona de la ciudad.Además, cada vez son más los turistas que llegan hasta aquí, incluyendo a los mexicanos.Los compatriotas ya no viajan sólo por negocios, a revisar un problema de salud o a realizar compras. Ahora, también lo hacen para disfrutar de la nutrida oferta cultural, hotelera y gastronómica.Los habitantes de esta ciudad gustan de realizar varios desayunos, comidas y cenas fuera de casa y aquí encuentran una amplia variedad de sitios para satisfacer casi cualquier antojo.Por ejemplo, un buen sitio para desayunar es Snooze: an AM Eatery. En esta temporada nadie debe perderse los Smashin' Pumpkin Pancakes con relleno de queso crema, jarabe de arce y pepitas. O el Bloom & Bee, dentro del resort de lujo The Post Oak Hotel. Ahí son recomendables los Belgian Waffles y la Burrata Heirloom Tomato Salad.En esta ciudad habitan personas procedentes de varias naciones y muchos han aportado su granito de arena para hacer de Houston una especie de hub gastronómico.Tras dar una vuelta por el Discovery Green, si alguien tiene antojo de comida francesa, una buena opción es ir al restaurante Brasserie Du Parc y probar sus famosos postres como el Pot Au Chocolat Noir o la Tarta de manzana con helado de vainilla, salsa de caramelo y rebanadas de manzana con azúcar glass.Pero si el plan incluye ir de compras a The Galleria, con todo y los pequeños, entonces habrá que hacer una pausa en Shake Shack. Cualquier miembro del clan repondrá energías probando las hamburguesas, los hot dogs y las malteadas.Además, como en varias ciudades de América del Norte, el tema de consumir cerveza artesanal está en boga. Así que nada como pasar una tarde en Saint Arnold Brewing Company, que desde julio presume un jardín cervecero, ideal para pasar el rato y brindar por una maravillosa travesía por Houston.Para saberEn el marco del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio de 2019 el Space Center Houston realizará una serie de eventos para toda la familia. Además, será reinaugurada la sala del Mission Control de la NASA.Más informaciónwww.HolaHouston.comwww.simon.com/mall/thegalleriawww.saintarnold.comwww.buffalobayou.org

