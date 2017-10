Rusia ya está lista

Si eres un fanático del futbol y asistirás a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, aquí hay dos ciudades imperdibles en una travesía por este destino.La 'Venecia del Norte'SAN PETERSBURGOA este destino se puede arribar en avión, por ferry o en tren. En mi caso fue a bordo de este último medio de transporte -desde Helsinki-, y la llegada fue espectacular. Como bienvenida, unos grafitis en los muros de la Estación Finlyandsky de una ciudad que mezcla lo viejo con lo nuevo en sus calles, su arte y su vibrante cotidianeidad.La llamada "Venecia del Norte" guarda un encanto muy especial en cada uno de sus museos, catedrales, coloridos edificios y canales y riachuelos atados por el río Neva.Aquí, todo es grande, al igual que dos importantes personajes: Pedro el Grande (1672-1725) y Catalina la Grande (1729-1796), quienes se encargaron de hacer de esta ciudad del Báltico una "ventana hacia Occidente", tanto en sus bases políticas, filosóficas y sociales, como en su arquitectura y arte.El Museo del Hermitage, antiguo Palacio de Invierno de los zares ubicado a la orilla del río Neva, es una parada obligada. El edificio muestra esplendor en cada una de sus salas y alberga poco más de 3 millones de objetos, desde arte egipcio y griego hasta obras de Leonardo da Vinci, Rembrandt, Gauguin y Matisse.Muy cerca de ahí está la Catedral de San Isaac, el recinto ortodoxo más suntuoso de la ciudad retratada en las novelas de Fiódor Dostoyevski y León Tolstói, adornada con 400 obras entre esculturas, pinturas y mosaicos y con una cúpula de casi 22 metros de diámetro. Desde su cima, a la que se puede subir con un pago extra (de unos 200 rublos -alrededor de 66 pesos-), se puede obtener una bella postal de San Petersburgo.Otro encanto imperdible es la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, construida sobre el lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II de Rusia, en 1881. Desde donde se mire conquista al visitante.Sus impactantes cúpulas y diseño multicolor, así como los mosaicos italianos que adornan su interior, hacen de esta iglesia uno de los principales atractivos del destino. Otros de los sitios por los que la pena darse una vuelta son el Museo Estatal Ruso y la Fortaleza de San Pedro y San Pablo.Además, nadie debe perderse una visita -por su cuenta y sin tour, vía Metro y miniván- al Palacio Peterhof, conocido como el "Versalles ruso".Ubicado a unos 29 kilómetros al oeste de San Petersburgo, este palacio destaca por sus parques y fuentes, así como por sus salones dorados, cuartos con tapices chinos y pertenencias de Catalina la Grande.Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas destruyeron casi todo, pero los trabajos de restauración han hecho de este sitio grande de nuevo.Pero San Petersburgo no sólo tiene sitios para los amantes de lo clásico. A las afueras, también, pero del lado este, se encuentra el Museo de Arte Callejero, construido en una antigua fábrica soviética.Además, la Avenida Nevsky, con sus múltiples bares y restaurantes, así como sus viandantes vestidos a la moda, hace vibrar las noches, sobre todo en fin de semana, de esta espectacular ciudad.De Lenin al 'Moscow City'MOSCÚLa mejor manera de llegar a Moscú, desde San Petersburgo, es en tren, de preferencia en el Flecha Roja nocturno. El costo varía dependiendo de la fecha, por ello es mejor que consultes la página: www.russiantrains.com.Los camerinos con asientos-cama y tapiz rojo son muy cómodos y el restaurante ofrece comida típica rusa e internacional. Siempre con wi-fi y servicio de primera.Llegar a Moscú -Moskva, en ruso- abre al viajero otro panorama de Rusia. La ciudad guarda ese nostálgico pasado comunista entremezclado con la vida moderna.Con algunos edificios que aún conservan la vieja insignia de la hoz y el martillo, las lujosas estaciones de Metro y una que otra imagen o escultura de Marx y el gran Mausoleo a Lenin, Moscú todavía da muestras de su pasado comunista, aunque no cabe duda que eso ya sólo es pasado.Lo que se respira hoy en día en el corazón moscovita es capitalismo duro y puro. Uno de los grandes edificios de la Plaza Roja, justo enfrente del Kremlin, es el centro comercial GUM, que alberga las marcas más prestigiosas y las boutiques más finas. Y en los alrededores hay otros tres grandes centros comerciales.Pero más allá de las compras, lo que se recomienda primero es visitar el Kremlin. Además de ser la sede del Gobierno, esta fortaleza alberga cuatro Palacios y cuatro Catedrales. Es tarea obligada visitar el interior de cada una de las iglesias, retratar sus cúpulas doradas y, de ser posible, subir al Gran Campanario de Iván el Terrible.En la Plaza Roja, hay que formarse desde temprano para visitar el Mausoleo a Lenin y también se debe destinar un buen tiempo para descubrir la Catedral de San Basilio.Otro tour interesante es el que se realiza para conocer las 10 estaciones de Metro más bellas de la era socialista. Cada una es una sala de museo, con sus pasillos de mármol, esculturas de bronce, vitrales y cúpulas con frescos. Ver las estaciones, en medio del trajín de la gente que corre hacia sus casas o trabajos; o bien, observar a los enamorados sentados en las bancas, con la hoz y el martillo como testigos, grita a todo volumen: ¡estás en el Palacio del Pueblo! ¡Moscú!Por último, hay que abordar el famoso autobús turístico para conocer los alrededores de la ciudad. Al tomar la ruta verde es posible apreciar algunas de las Siete Hermanas, los grandes rascacielos construidos por Stalin en los años 40 y 50, con un estilo barroco ruso y gótico muy particular.De igual forma, el viajero admira la Moscow City, un conglomerado de edificios con diseños modernos que alberga el Centro Internacional de Negocios al oeste de la capital, junto al río Moscova.Una última recomendación: cruzar el puente sobre la Avenida Bolshoy al atardecer, para llevarse una gran postal de la ciudad.Guía prácticaTOMA EN CUENTAPara viajar a Rusia los mexicanos necesitan tramitar una visa con un costo variable según la urgencia y las entradas (entre 70 y 420 dólares). Antes de acudir a la Embajada de Rusia en México tienes que llenar un formato publicado en su página web (http://www.embrumex.org/es/tramite-de-visas), comprar tus boletos de avión, apartar tu hotel y tramitar un Voucher turístico con la fecha de entrada y salida de Rusia (con un costo de 15 dólares por persona). Lo más recomendable es comprar boletos de avión y apartar tu hotel con seguro de cancelación por si no te dan la visa.La Embajada sólo recibe papeles de 9:30 a 12:30 horas. La fila puede ser tardada y el trámite, en total, puede durar hasta 7 días. Toma tus precauciones y prepara todo con tiempo. O bien, contrata a un gestor de visas.MÁS INFORMACIÓNhttps://rusiaturismo.es/¿Quieres ir?Agencia Paso del Norte te ofrece las siguientes opcionesAvión: México-Rusia-MéxicoTraslados: Aeropuerto/Hotel AeropuertoHotel: en las ciudades sedes (impuestos incluidos)Visitas de ciudad: 1 o 2 de acuerdo al aprogramaBoleto: Categoria elegidaTraslados: Hotel/Estadio/HotelDesayunos: IncluidosAsistendia: durante toda la EstanciaPortaboletosCostos: Desde 5 mil 470 dólares, dependiendo del número de días y juegos a los que quieras asistir.Para mayores informes: Tel. 616-93-47 y (915) 875-18-20

