Para una noche de susto

ORLANDO.- Todavía falta un mes para que los espíritus malignos irrumpan a este mundo y calabazas dibujen sonrisas siniestras. Sin embargo, Universal Orlando Resort ya les abrió las puertas con sus Halloween Horror Nights.El evento anual, que se ha convertido de culto entre los amantes del terror, arrancó el pasado 15 de septiembre y durará hasta el 4 de noviembre.Para la edición número 27, Universal Studios Florida se transforma todas las noches en un festival de ultratumba, desplegando nueve casas de terror y cinco zonas de miedo.Como ya es costumbre, los laberintos en el parque rinden homenaje a varias licencias modernas de la cultura pop; la casa principal está dedicada a la serie American Horror Story.En ella, la gente se enfrenta al asesino Bloody Face de Asylum, a las brujas de Salem y a los pobladores homicidas de la luna roja de Roanoke. Todo, en un paseo que se extiende hasta por cinco escalofriantes minutos.Tras mucha insistencia de los fans y años de negociación, finalmente se construyó una casa en honor a El Resplandor (Stanley Kubrick, 1980), donde los visitantes viven la claustrofobia del Hotel Overlook y conocen a sus siniestros habitantes.En honor a la saga de películas Saw se habilitó el megalaberinto "The Games of Jigsaw", mientras que la experiencia más relajada de todas y con tintes de comedia se basa en la serie Ash vs Evil Dead.Las otras cinco casas son conceptos originales creados específicamente para las Halloween Horror Nights y entre estas destacan "Scarecrow: The Reaping", ubicada en un maizal, y "Dead Waters", desarrollada en el mundo del vudú.Además de estas experiencias, los visitantes podrán recorrer el parque y toparse con payasos asesinos y peligrosos individuos salidos de la cinta La Purga, beber cocteles con temática sobrenatural y comprar souvenirs basados en las atracciones de este año.Para que sepasFechas: habrá Halloween Horror Nights hasta el 4 de noviembre, de jueves a domingo.Horario: desde las 17:00 horas (acceso temprano al parque) hasta las 2:00 horas.Costo: la entrada básica, según el día, oscila entre 75 y 85 dólares, pero hay varios paquetes.Qué llevar: calzado cómodo (caminarás mucho, hasta ocho horas), ropa casual y mucha paciencia. Las filas para acceder a cada casa pueden extenderse hasta por dos horas.Tip: si quieres evitar las filas y vivir la experiencia completa, te recomendamos compres el R.I.P. Tour, que incluye acceso inmediato a cada casa, una cena buffet, visita guiada a cada laberinto y valet parking.Su precio por persona, dependiendo del día, está entre 279 y 319 dólares.

