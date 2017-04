Son un peligro para todos

Una de las muchas ventajas de la temporada invernal es que los dueños de mascotas conservan la calma durante algunos meses porque no hay garrapata inmunda que amenace a sus amados perros.Dicho estado de paz desaparece los primeros días de primavera, cuando estos parásitos externos brotan y a toda costa buscan chupar la sangre de los hermosos peludos.Y si una garrapata roja y pequeña (macho) causa una horrible impresión, lo que ocurre al encontrarse con una grande, gris y panzona (hembra) es peor.Ambas garrapatas pueden provocar serias enfermedades a los canes, entre las más peligrosas, la erliquia y la anaplasmosis.El problema de salud puede ir más allá, si es que las garrapatas logran introducirse al hogar y prenderse en el cuerpo de un ser humano, pues podrían transmitirle enfermedades infecciosas como el tifus y la enfermedad de Lyme.Por ello es de suma importancia mantenerlas lo más lejos posible, para que sus quelíceros –tipo de colmillo o pinza- no logren entrar en contacto con ningún ser amado.Una vez que el perrito se ha enfermado a causa de la bacteria llamada Ehrilichia canis, comenzará a mostrar síntomas muy notorios.La médico veterinario zootecnista Sharaí Montial explica que los sangrados son comunes, no hay coagulación, y que al ser una enfermedad que afecta a la médula ósea y al sistema inmunitario, produce anemia y daños a órganos como los riñones y el hígado.“Además del sangrado nasal y el dolor muscular o articular, también puede presentar enfermedades respiratorias o gastrointestinales”.La anaplasmosis es una enfermedad silenciosa cuyos síntomas pueden interpretarse como simple fatiga por parte del can.Si además está inapetente, apático y con un desgano extremo, es hora de llevarlo al especialista.“La anaplasma les genera dolores musculares, se nota en la manera en que caminan o en que se resisten a tener actividad física”.Ambas enfermedades, apunta Montiel, son graves e incurables. Una vez que se detecta cualquiera de ellas, el perrito deberá estar en tratamiento. No hay vacunas contra ellas.Obviamente la mejor manera de proteger a los perritos es evitando en la medida de lo posible el contacto con garrapatas.La especialista habló de varios productos, entre los que destacó uno nuevo en el mercado. Su nombre es Bravecto y es un comprimido masticable que se le da cada tres meses, con lo que se garantiza que no se le subirá garrapata alguna.Asimismo, hay ampolletas y sprays que protegen durante un mes al can, y que se aplican sobre su piel; otra opción son los collares garrapaticidas.No obstante, estos cuidados no serán suficiente si no se fumiga el patio de la casa con veneno garrapaticida y si no se le da al perro el baño y cepillado que requiera.Sharaí Montiel/Médico Veterinario Zootecnista/Veterinaria PeQ-es/Avenida Tecnológico 3575-15/Centro Comercial Smart Pradera