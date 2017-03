Ruta por Campeche

Campeche– Los pueblos que forman la ruta que utilizaban los antiguos comerciantes de la región, siguen manteniendo su encanto. Las tierras del antiguo señor Ah Kim Pech, regente de lo que hoy conocemos como Campeche, siempre tuvieron fama de fértiles. Lo eran desde antes de la llegada de los españoles y luego, bajo la tutela ibérica, fueron paso obligado para las mercancías que iban y venían de la Península de Yucatán.Ésa fue la función del Camino Real de Campeche, que sigue uniendo algunas de las localidades que mejor conservan sus tradiciones y demuestran que el mundo maya sigue vivo a través de su gente y la forma en que conciben el mundo.San Francisco de CampecheHace 500 años, el 26 de marzo de 1517, Francisco Hernández de Córdoba y su tripulación, entre la que se encontraba Bernal Díaz del Castillo, vieron por primera vez la tierra de Ah Kim Pech. Tiempo después, Francisco de Montejo fundó la villa y el puerto; éste se convertiría en uno de los más importantes de la región.En sus portales, de un vivo color amarillo, se pueden saborear delicias tradicionales de la cocina peninsular: merienda de negros, pan de maíz con cerdo y frijoles y jamón claveteado, aderezado con especias como clavo y canela, además de aguas frescas de piña con chaya y horchata de coco.Frente a este sitio se encuentra el Circo Teatro Renacimiento, fundado en 1906, donde los campechanos disfrutaban de todo tipo de espectáculos, corridas de toros, obras de teatro y funciones de cine.Toma nota: el barrio de San Francisco forma parte del Casco Histórico de Campeche y se encuentra a menos de 10 minutos del centro de la ciudad.HecelchakánNo, los ojos no engañan: según Wilberth Salas, guía de turistas, el quiosco de este pueblo maya y su jardín central están inspirados en la futurista Brasilia, sueño del gobernante brasileño Juscelino Kubitschek y el arquitecto Óscar Niemeyer.Su nombre significa "La Sabana del Descanso", y hay razones para que así sea: su ritmo tranquilo invita a recorrer la iglesia, orientada astronómicamente, y el mercado, con productos locales, sin prisa alguna. Según los lugareños, aquí se come la mejor cochinita pibil de la zona, por lo que hay que llegar temprano, antes de las 9 de la mañana, para paladearla en los puestos que se ponen en la plaza principal.Toma nota: este pueblo se encuentra a 73 kilómetros de la capital.BécalLa habilidad de los artesanos mayas es reconocida a nivel mundial, y una de las mejores pruebas son los sombreros manufacturados aquí empleando como materia prima la palma de jipi, cuya calidad los hace competir con los sombreros Panamá, realizados en Ecuador.Teñidos con colorantes naturales, se tejen en cuevas artificiales que guardan condiciones de humedad indispensables para el trabajo de la palma, que después se plancha en moldes que le dan su forma definitiva. Es tanto el orgullo que sienten sus habitantes por esta artesanía, que en la plaza central de la localidad existe un peculiar monumento a los sombreros.Toma nota: la población se ubica a 104 kilómetros de Campeche.PomuchEl aroma del pan es uno de los elementos que reciben al visitante cuando llega al corazón de esta población maya, conocida con cariño como la "Panadería de Campeche". Las panetelas son toda una tradición en sus panaderías, como La Huachita, fundada en 1889.Pero, si hablamos de tradiciones, la más importante tiene que ver con la memoria de quienes han fallecido. En el pequeño panteón de la localidad no existen lápidas, sino nichos en los que los huesos limpios son mostrados al público; las construcciones, elaboradas en su mayoría con concreto y decoradas con elementos que gustaban a los difuntos.Toma nota: este destino está a 70 kilómetros de la capital del Estado.

