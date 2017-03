Con teléfono celular a EU

Viajar a Estados Unidos se ha tornado en un motivo para que algunos viajeros mexicanos se estresen, en especial porque en redes sociales han circulado una serie de anécdotas y rumores sobre que los agentes migratorios en fronteras y aeropuertos están exigiendo a los visitantes echar un vistazo a sus dispositivos electrónicos.Pero ¿es legal? ¿sí está ocurriendo? ¿qué tanto los agentes pueden invadir la privacidad? Con base en información del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, resolvemos estas dudas.>En 2009, el CBP y el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) emitieron nuevas políticas que les permite, con toda legalidad, la revisión de computadoras portátiles, tabletas y teléfonos celulares, a quienes desean entrar a su país con la finalidad de detectar terroristas, contrabando de dinero, pornografía infantil y violaciones a derechos de autor.>Datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional a NBC News muestran que las revisiones de teléfonos celulares por agentes fronterizos han aumentado considerablemente. Tan sólo en febrero pasado se analizaron alrededor de cinco mil dispositivos, mismo número de aparatos que se revisaron en todo 2015.>El agente de migración o de aduana puede solicitar, más no obligar, que se desbloquee cualquier dispositivo. El hacerlo es una decisión totalmente personal.>Si se elige no hacerlo, o si el oficial simplemente así lo decide, puede retener los aparatos electrónicos. En una hoja (Formulario 6051-D) se detallará qué elementos están siendo retenidos y que el CBP, sí así lo cree conveniente por cuestiones de migración, aduana o alguna cuestión ilegal, podrá copiar la información que haya en éstos.>En el formulario se deberá anotar un teléfono en el que se pueda localizar al viajero más adelante y también tendrá los datos de una persona de contacto del CBP, que le informará cuándo puede recoger su dispositivo.>El CBP no aclara cuánto tardará la examinación de los dispositivos, sólo menciona que es un tiempo razonable.>Si no es práctico para el viajero regresar por su aparato electrónico, CBP cubrirá los costos de envío al lugar que se indique.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.