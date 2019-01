Washington.- El gobierno de Donald Trump analiza la posibilidad de declarar una emergencia nacional para evitar el Congreso y el estancamiento en torno al presupuesto, y forzar la construcción del muro que el mandatario insiste en erigir en la frontera con México.Trump dijo el viernes que no descartaba declarar el estado de emergencia y el domingo afirmó a la prensa que "tenemos una emergencia nacional". El martes por la noche tenía planeado hacer un discurso a la nación.El gobierno lleva meses tratando de ver cómo construir el muro que Trump prometió durante su campaña presidencial si el Congreso le niega el dinero.En marzo Trump lanzó la idea de usar a los militares con ese fin, diciendo que la contención de la inmigración ilegal era vital para ``la defensa de la nación".El que asigna los fondos, sin embargo, es el Congreso, no el presidente, y ese órgano se ha negado a costear el muro.Una declaración de una emergencia nacional permitiría usar a los militares en proyectos de construcción.El estado de emergencia, por otro lado, da al presidente poderes especiales y generalmente en estas circunstancias el Congreso le reconoce al mandatario amplia autoridad para decidir lo que constituye una emergencia, de acuerdo con Elizabeth Goitein, codirectora del programa de libertad y seguridad nacional del Centro Brennan para la Justicia.``Sin duda, sería un abuso del poder declarar una emergencia nacional que no existe y usarla para burlar el proceso democrático", expresó. ``Pero estamos en una situación en la que nuestro sistema legal relacionado con los poderes de emergencia casi que invita a cometer ese tipo de abusos".Seguramente habría numerosos desafíos legales cuestionando la autoridad del presidente y el que la situación en la frontera realmente constituya una emergencia.Pero ese no sería el único obstáculo.``El problema del gobierno de Trump es que la seguridad en la frontera es básicamente un tema policial que no requiere el uso de los militares", opinó Todd Harrison, experto en presupuestos militares del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, en un correo electrónico. ``De modo que sospecho que no tendría mucho sustento legal el uso de los poderes de emergencia de ese modo y casi seguramente terminarían en los tribunales" si lo hacen.``No estamos en guerra con México", sostuvo el senador demócrata Jack Reed, de la comisión de servicios armados. ``El muro que proponen no cumple función (defensiva) alguna. De hecho, la última Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono no menciona la frontera sur como una prioridad para la defensa nacional".El presidente de la comisión de servicios armados de la cámara baja Adam Smith dijo a CNN que una declaración de una emergencia sería ``un gran error".``Está claro que no hay una emergencia nacional. Pero me preguntaron, `¿puedo hacerlo?'. Y sí, pueden. Pero estaría mal. Sería una política horrible y estoy totalmente en contra. Pero desde un punto de vista legal, pueden hacerlo", señaló.Smith y otros coincidieron que una declaración de emergencia terminaría en los tribunales.No está claro. Cuando Trump despachó efectivos militares a la frontera sur poco antes de las elecciones de mitad de término en lo que sus detractores consideraron un abuso del poder con fines políticos, el mandatario ya habló de una ``emergencia nacional", pero nunca firmó la proclama oficial.Ahora, sin embargo, enfrenta crecientes presiones para poner fin a la paralización del gobierno que generó porque no le daban los fondos para el muro, sin aparecer como que da marcha atrás.Trump ``necesita apelar a toda herramienta disponible como comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas para hacer cumplir las leyes despachando a los militares a la frontera sur y haciendo que construyan el muro, si es necesario", expresó su antiguo director de campaña Corey Lewandowski en declaraciones a Fox News.La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo que el presidente está ``listo para hacer lo que tenga que hacer para proteger nuestras fronteras, para proteger la gente de este país".``Estamos explorando todas las opciones posibles que tiene el presidente", añadió.