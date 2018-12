¿Por qué confesó todo Michael Cohen?

El exabogado personal del presidente Trump Michael Cohen ha concluido que su relación con Trump y sus propios actos han destruido su vida y que para empezar de nuevo necesitaba dar celeridad a los procesos legales confesando sus delitos y cumpliendo cualquier sentencia que se le dé, de acuerdo con amigos y colaboradores y con documentos en los cuales se analiza el caso, publicó The New York Times.Cohen ha dicho a amigos desconcertarle estar pagando por actos que hizo en representación de Trump, quien sigue bien librado. No obstante, está resignado a aceptar su responsabilidad.En documento presentado la noche del viernes, los abogados de Cohen brindaron la explicación más completa que se ha dado hasta el momento sobre los motivos de Cohen para cambiar de bando y sumarse al equipo gubernamental, como dicen los fiscales.Si bien ha hablado ampliamente con los fiscales, se desconoce si Cohen posee alguna información que pudiera perjudicial de manera legal al presidente.Cohen fungió durante más de 10 años como leal aliado y abogado de cabecera de Trump, encargándose de asuntos que iban desde negociaciones sobre bienes raíces hasta pagos para acallar personas. Se ha visto atrapado en el centro de una confusa red legal, relacionada con dos investigaciones federales distintas, dirigidas por fiscales diferentes sobre temas distintos.La lealtad de Cohen a su familia empezó a tambalearse luego de que el FBI cateara en abril su casa, su despacho y su habitación de hotel. En julio pasado, dijo a ABC News desear una “solución”. Cuando se le preguntó si daría a los fiscales datos sobre Trump a cambio de indulgencia, Cohen contestó, “para mí primero están mi familia y mi país”.

