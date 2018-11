Agentes fronterizos lanzaron gas lacrimógeno a México, ¿es legal?

Una marcha pacífica en la frontera entre México y Estados Unidos el 25 de noviembre desató escenas caóticas en las que agentes de protección fronteriza estadounidenses arrojaron gas lacrimógeno a una multitud donde también había niños. Los expertos en derechos, entre otros, han cuestionado si este uso de la fuerza fue justificable o legal.El episodio, en la garita de San Ysidro, que une a San Diego, Estados Unidos, y Tijuana, México, se convirtió en motivo de indignación, sobre todo después de que circulara una fotografía en la que una mujer y sus hijas pequeñas corren para evitar el gas lacrimógeno, lo cual llamó la atención en todo el mundo. Una de las niñas estaba descalza y ambas aún llevaban pañales.El presidente estadounidense, Donald Trump, y Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, han defendido el uso del gas lacrimógeno. Sin embargo, otros como Gavin Newsom, el gobernador electo de California, han denunciado lo sucedido. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México le ha pedido a Estados Unidos que realice una investigación completa.Decenas de envases de gas lacrimógeno que arrojaron los agentes estadounidenses podían verse en el lado mexicano de la frontera después de lo ocurrido. Los expertos legales han cuestionado la justificación para usar este tipo de armas contra gente que no estaba en Estados Unidos.Geoff Gilbert, profesor de Derechos Humanos Internacionales y Ley Humanitaria en la Universidad de Essex en Gran Bretaña, dijo que, aunque todos los países tienen derecho de controlar quién entra a su territorio, “eso no les da a las autoridades en Estados Unidos el derecho de arrojar gas lacrimógeno hacia otro país”.Citó el compromiso en la Carta de las Naciones Unidas respecto a los derechos soberanos y las obligaciones de los países miembros. Por ejemplo, el artículo 2 dice que los miembros “en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial” de otros miembros.Si los migrantes hubieran estado en territorio estadounidense y plantearan una amenaza inmediata, dijo Gilbert, los agentes de protección fronteriza podrían haber justificado el uso de gas lacrimógeno para dispersarlos en ciertas condiciones.Alastair Hay, profesor de Toxicología Medioambiental en la Universidad de Leeds en Gran Bretaña, dijo que el incidente era “un ataque evidente en el territorio de otro país” y una interferencia en los asuntos de México.“El uso unilateral de gas lacrimógeno en México plantea todo tipo de cuestiones”, comentó.Los activistas por los derechos dijeron que la medida pudo haber sido una reacción excesiva incluso si los migrantes hubieran atravesado la frontera. Respecto al uso indiscriminado de gas lacrimógeno, Ara Marcen Naval, una asesora de Amnistía Internacional en materia de control de armas y derechos humanos, dijo que este puede causar daños adicionales, pánico, lesiones y, en algunos casos, la muerte.“El uso de gas lacrimógeno en este contexto podría violar los estándares de los derechos humanos internacionales”, comentó. “No veo cuál fue la necesidad en esta circunstancia, pues fue un uso de la fuerza totalmente desproporcionado”.Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), dijo que la fuerza debe ser proporcional a la seriedad de la amenaza.¿Cuándo es legal usar gas lacrimógeno?El gas lacrimógeno se ha prohibido en tratados internacionales respecto al uso de armas químicas en la guerra, pero es legal que la policía y las autoridades federales usen el gas lacrimógeno en su territorio durante situaciones de control de disturbios, de acuerdo con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.También lo han usado antes los funcionarios de protección fronteriza de Estados Unidos: han lanzado gas lacrimógeno cerca de la frontera sur con México por lo menos 126 veces desde 2012, de acuerdo con datos compartidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, lo cual implica que estos incidentes datan del gobierno de Barack Obama.En defensa de su respuesta del domingo, el comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que sus agentes habían respondido porque hubo quienes les “arrojaron decenas de proyectiles”. Cuatro oficiales sufrieron lesiones menores.El manual de la agencia incluye lineamientos para saber cuándo se permite que los agentes usen la “fuerza de bajo impacto”, como el gas lacrimógeno. No obstante, los lineamientos están abiertos a interpretación, al sugerir que ese tipo de fuerza “podría usarse en situaciones en las que no son suficientes las técnicas que no requieren armas para controlar a las personas violentas o provocadoras” y debe ser una respuesta “razonable y necesaria”.¿La respuesta con gas lacrimógeno viola los derechos de los solicitantes de asilo?Muchos de los migrantes que se reunieron en la frontera desean obtener asilo en Estados Unidos. Algunos han escapado de la persecución, las amenazas de muerte y la violencia en sus países de origen. Eso plantea preguntas acerca de si la respuesta con gas lacrimógeno socavó los derechos de los solicitantes de asilo, un grupo que goza de protecciones especiales bajo la ley internacional.El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cumplirá setenta años el próximo mes, dice: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.Trump ha intentado estipular que solo quienes entren a Estados Unidos por un punto fronterizo establecido puedan solicitar el asilo. Aunque un juez bloqueó esa orden, queda clara la intención de Trump de detener el proceso de solicitud de asilo de quienes entran desde la frontera sur de Estados Unidos.Ese tipo de restricciones equivalen a una violación de la ley internacional, dijo Amnistía Internacional en un informe esta semana.Esta imagen de una mujer y sus hijas huyendo del gas lacrimógeno ha captado la atención internacional. Credit Kim Kyung-Hoon/ReutersBabar Baloch, vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hizo énfasis en los derechos de los solicitantes de asilo el martes.“Cualquier persona cuya vida esté en riesgo en su país de origen debe ser capaz de acceder a un territorio y solicitar asilo en un país seguro”, comentó, de acuerdo con Reuters. “Y cada solicitud de asilo debe analizarse individualmente”.

