¿Qué pasaría si Trump cierra la frontera con México?

Si los tuits del presidente Donald Trump es la ventana a sus pensamientos, todo lo que diga allí debe tomarse en serio. Entonces, el hecho de que ya en tres ocasiones durante el último mes y medio haya amenazado con "cerrar" la frontera de EE.UU. con México significa que está pensando seriamente en ello, publicó CNN.Los agentes fronterizos cerraron temporalmente un puerto de entrada, en San Diego, durante el fin de semana, cuando los migrantes frustrados se lanzaron a la frontera.También dispararon gases lacrimógenos para disolver la multitud.A la mañana siguiente, Trump reiteró su amenaza de "cerrar la frontera" y agregó la palabra "permanentemente".Pero la Casa Blanca no ha explicado exactamente qué quiso decir el presidente cuando amenazó con cerrar la frontera o qué significaría exactamente eso.El camino de una gran amenaza a una política puede ser largo y sinuoso.Por ejemplo, durante la campaña de 2016, Trump hizo esta audaz proclamación después de un tiroteo inspirado en ISIS en el sur de California:"Donald J. Trump está pidiendo una prohibición total y completa de los musulmanes para que no ingresen a Estados Unidos hasta que los representantes de nuestro país puedan averiguar qué diablos está pasando".La política que finalmente resultó de esa declaración, después de un decreto en los primeros días de su presidencia y una pelea judicial de más de un año, fue la prohibición de viajar a los Estados Unidos por parte de ciertos residentes de siete países, cinco de los cuales son de mayoría musulmana.¿Cómo se comparan estas amenazas?"¿Quiere decir que todos los puertos de entrada se cerrarán y que nadie, ningún vehículo, ningún camión, ningún peatón, ningún tren, podrá cruzar?" preguntó Tony Payan, director del Centro de México en la Universidad Rice. Sugirió que Trump también podría significar una variedad de otras cosas."Se está convirtiendo en un circo", dijo. "Ahí va el presidente otra vez, amenazando con cerrar la frontera. Tenemos que tomarlo en serio, por supuesto, en los estados fronterizos. La interrupción de Texas sería enorme. No creo que el presidente entienda el dinamismo de la frontera más transitada en el mundo".¿Puede Trump legalmente 'cerrar' la frontera?Si bien el presidente puede realmente tener la capacidad de cerrar la frontera bajo la misma autoridad de seguridad nacional mediante la cual el Tribunal Supremo aprobó su prohibición de viajar, en este caso, como en ese, probablemente habría límites."La clave, como en el caso de la prohibición de viajar, es que no puede hacerlo de una manera que viole los derechos constitucionales, ya sea de un origen nacional en particular o de aquellos que no son ciudadanos de EE.UU.", dijo Steve Vladeck, colaborador de CNN y profesor de derecho en la Universidad de Texas."Por ejemplo, cerrar categóricamente la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez atraparía a miles (si no decenas de miles) de estadounidenses y no ciudadanos que legalmente tienen derecho a estar en Estados Unidos al otro lado de la frontera, aunque muchos de ellos tendrían derecho a viajar / regresar a casa / etc. lo que podría plantear serios problemas constitucionales", dijo Vladeck.Otros expertos legales no están seguros de que Trump pueda llegar tan lejos. El fanático de Trump y el experto legal de Fox News, el juez Andrew Napolitano, tiene preguntas. "No puede hacerlo legalmente", dijo Napolitano en Fox News. "Lo sabemos debido a los estatutos federales. Se revisaron por última vez en 1986, cuando nuestra relación con los migrantes que venía al norte era muy diferente de lo que es ahora".Casi con certeza habría demandas.