¿Representa el Holocausto una atrocidad única o forma parte de una gama de crisis morales y actos de homicidio masivo?.Ahora esa pregunta divide a dos de las figuras sin menos pelos en la lengua de Washington. La representante demócrata entrante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Lindsey Graham representan a los bandos opuestos sobre el tema. El lunes, su desacuerdo convirtió brevemente a Twitter en una plataforma de comentarios sobre la historia y la memoria, publicó The Washington Post.Graham insistió en que pensar en los crímenes nazis contra la humanidad implicaba verlos como algo muy distinto a la agitación social registrada en la frontera surponiente, mientras que Ocasio-Cortez sostuvo que lo importante de recordar elHolocausto era aplicar sus lecciones a los sucesos contemporáneos. El enfrentamiento refleja el grado al cual los conflictos actuales se basan en formas distintas de comprender el pasado.En el centro del debate entre Ocasio-Cortez y Graham estaban las fotografías de migrantes a quienes el domingo se echó gas lacrimógeno en la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Tijuana. Las imágenes de mujeres y niñas angustiadas despertaron críticas por parte de demócratas y defensores de los inmigrantes.La indignación encontró un espacio en la página de Twitter de Ocasio-Cortez.El domingo la legisladora entrante observó que pedir asilo —trámite protegido por convenciones internacionales y un estatuto congresista— no es delito. “No lo era para las familias judías que huían de Alemania. No lo era para las familias que huían de Rwanda. No lo era para las comunidades huyendo de una Siria destruida”.Graham contraatacó el lunes, diciendo que la comparación estaba equivocada. Sugirió, sin dirigirse a ella directamente, que Ocasio-Cortez revise la historia. La administración Trump y sus aliados sostienen que su exclusión se justifica por las pocas probabilidades de que se otorgue estatus de refugiados a los migrantes.Al parecer la congresista electa no estaba sugiriendo que la situación en la frontera, o en Centroamérica, equivaliera al homicidio masivo de judíos en Europa.Lo que ambos casos reflejan, pareció decir, es la necesidad universal de albergue, derecho estipulado en 1951 en la convención de la ONU sobre refugiados y protegida en subsecuentes decretos del Congreso.Pero lo anterior sucedió sólo después de que Estados Unidos rechazara a docenas de refugiados judíos, a raíz de las restricciones inmigratorias vigentes durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la primera guerra, el Congreso limitó el número y “origen nacional” de los nuevos inmigrantes.Anna Frank y su familia se contaron entre quienes no pudieron conseguir visas para venir a Estados Unidos.Para algunos, esta historia obliga al país a adoptar un enfoque distinto 75 años después.“Durante los años 30 y 40, por lo general Estados Unidos, lo mismo que el resto del mundo, se negó a admitir a los refugiados judíos del nazismo debido a actitudes antisemitas y xenofóbicas, condiciones económicas difíciles y temores sobre la seguridad nacional”, señaló en enero del 2017 en comunicado el Museo del Holocausto de Estados Unidos.Ocasio-Cortez respondió a Graham. “Esta administración ha encarcelado a niños y violado derechos humanos”, escribió, argumentando que el autoritarismo y la violencia no constituían “un evento histórico” sino “una fuerza al alza”.Aparentemente la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con ella. En el sondeo de la Conferencia de Reclamos, una organización que busca justicia para las víctimas judías de los nazis, se determinó que el 58 por ciento creen que podría volver a ocurrir algo como el Holocausto.

