Lion Air: ¿incidente o falta de entranamiento?

Estados Unidos- Los pasajeros del vuelo Lion Air 610 estaban a bordo de uno de los aviones más nuevos y avanzados de Boeing, de acuerdo con CNN.El piloto y copiloto del 737 MAX 8 tenían más experiencia, con alrededor de 11,000 horas de vuelo entre ellos.Las condiciones climáticas no fueron un problema y el vuelo fue de rutina.Entonces, ¿qué hizo que ese avión se estrellara en el mar de Java solo 13 minutos después del despegue?Más de dos semanas después de la catástrofe, los investigadores aún están reuniendo las pistas.Mientras lo hacen, el enfoque se ha dirigido a Boeing, que supuestamente no les informó a los pilotos acerca de una nueva característica del sistema implicada en el accidente: la información que los analistas de aviación podrían haber salvado la vida de las 189 personas a bordo.El jueves se presentó una demanda contra Boeing relacionada con el accidente. Los padres de un pasajero demandaron a la compañía, alegando que el avión derribado, un 737 MAX 8, tenía un diseño inseguro. La demanda alega que Boeing no pudo comunicar una nueva característica de seguridad que no existía en los 737 anteriores.El director operativo de Lion Air ha acusado a Boeing de retener información de los pilotos en los manuales sobre una característica de seguridad que baja automáticamente la nariz del avión para evitar o salir de un puesto.El presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, dijo a Fox Business Network el martes que la información estaba disponible como parte del manual de capacitación.El miércoles, un portavoz de Boeing dijo en un correo electrónico que la compañía no podía "discutir detalles específicos de una investigación en curso" y que la compañía "había proporcionado dos actualizaciones para nuestros operadores en todo el mundo que vuelven a enfatizar los procedimientos existentes para estas situaciones"."Confiamos en la seguridad del 737 MAX. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y es un valor fundamental para todos en Boeing", dijo el vocero.CNN ha hablado con nueve expertos en aviación, incluidos los pilotos que vuelan los 737 aviones MAX 8, sobre el accidente. Si bien todos enfatizaron que solo una investigación completa proporcionará una imagen completa de lo que realmente sucedió en la cabina de mando esa mañana, todos concluyeron que, de una u otra forma, las acciones de Boeing se quedaron cortas, dejando a las familias de las víctimas afectadas. , sino también la industria de la aviación.Boeing no quiso hacer comentarios para este artículo, refiriendo a CNN a su declaración más reciente citada anteriormente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.