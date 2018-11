Dice exentrenadora que pistolero de California era 'sádico'

Montclair.- Una segunda entrenadora de atletismo en la secundaria del hombre armado que mató a 12 personas en un bar del sur de California dijo que lo recordaba como alguien volátil e intimidante. Dijo que las repetidas quejas presentadas a los administradores escolares acerca de su comportamiento nunca derivaron en la aplicación de una sanción disciplinaria.Evie Cluke entrenó a Ian David Long en el equipo de atletismo de la secundaria Newbury Park en 2007 y 2008. En una entrevista con The Associated Press, dijo el domingo que Long era una "bomba de tiempo" que constantemente perdía los estribos, hacía berrinches y le gritaba a los entrenadores cuando no le gustaban sus decisiones. Dijo que una vez fue testigo de cómo atacó a otra entrenadora.Esa entrenadora, Dominique Colell, dijo que Long le tocó el trasero y el estómago después de negarse a devolver un teléfono celular. En otra ocasión, dijo que él usó su mano para imitar que le disparaba, dijo Colell, añadiendo que ella temía por sí misma cuando estaba cerca de él.Cluke dijo que también presenció a Long fingiendo dispararle a Colell."Cuando Dominique se dio la vuelta y vio eso, se puso pálida como un fantasma y fue muy, muy aterrador", dijo Cluke. "Simplemente sádico... Estaba fuera de control. Gritaba y maldecía y su cara se ponía roja y la gente se alejaba de él".Long, un soldado de 28 años de edad que estuvo a cargo de una ametralladora y que sirvió en Afganistán, abrió fuego durante una noche dedicada a los universitarios en el bar Borderline en Thousand Oaks el miércoles por la noche. Mató a 11 personas y a un policía que acudió al lugar, antes de suicidarse, dijo la policía.Las autoridades no han determinado el motivo.Colell echó a Long del equipo de atletismo inmediatamente después de que la agrediera, pero ella y Cluke dijeron que el entrenador de atletismo del muchacho la instó a que lo reconsiderara porque eso podría hacer peligrar el sueño de Long de incorporarse a la Infantería de Marina. El entrenador principal de atletismo, dijo Cluke, revirtió la decisión de Colell de expulsar a Long del equipo y le dijo que ella no tenía esa autoridad, mientras que el ahora retirado director desestimó el incidente como un hecho aislado.

