Ascienden a 42 los muertos por incendio en norte de California

Paradise— Se encontraron cadáveres de personas dentro de autos calcinados, en los restos humeantes de casas o junto a vehículos, aparentemente derrotados por el humo y las llamas antes de que pudieran colocarse detrás del volante para escapar. En algunos casos, solo quedaron algunos fragmentos de huesos, tan pequeños que los investigadores forenses tuvieron que utilizar canastillas para recogerlos y dividirlos.Hasta esta noche se había confirmado la muerte de al menos 42 personas a causa del incendio forestal que convirtió la localidad de Paradise, y las zonas aledañas del norte de California, en un infierno en la Tierra, el más letal en la historia del estado. La búsqueda de cuerpos continuaba.Hay cientos de personas desaparecidas, según indicó el departamento de policía, cuatro días después de que el fuego arrasó con la localidad de 27.000 habitantes y prácticamente la borró del mapa con llamas tan intensas que derritieron automóviles. Los cuerpos quedaron tan dañados que las autoridades trajeron un laboratorio móvil de ADN y a antropólogos forenses para ayudar a identificar a las víctimas.Mientras tanto, Betsy Ann Cowley, propietaria de un terreno cerca de donde empezó el incendio, recibió un correo electrónico de la empresa Pacific Gas & Electric Co. el día antes de que comenzara el fuego la semana pasada en el que le avisaban que equipos de mantenimiento necesitaban ingresar a su propiedad porque las líneas eléctricas de la compañía estaban arrojando chispas. PG&E no hizo comentarios con respecto al correo, y las autoridades estatales dijeron que la causa del incendio está siendo investigada.A medida que la búsqueda de víctimas se extendía, amigos y familiares de los desaparecidos llamaron a hospitales, departamentos de policía, refugios y a la oficina del forense con la esperanza de saber qué pasó con sus parientes y amigos. Paradise era una comunidad popular entre los jubilados, y aproximadamente una cuarta parte de sus habitantes tenía más de 65 años de edad.Tad Teays seguía esperando noticias sobre su madre, quien tiene 90 años, padece demencia y vive a kilómetro y medio (una milla) de distancia de su casa en Paradise. Darlina Duarte estaba desesperada por saber de su medio hermano, un diabético que pasaba la mayor parte del tiempo en su casa debido a que había perdido sus piernas. Y Barbara Hall intentó en vano averiguar si su tía y el esposo de ella, quienes tienen entre 80 y 90 años de edad, pudieron salir de la casa de retiro de la localidad."¿Salieron en su auto? ¿Pudieron escapar? ¿Su carro se desbarrancó en alguna montaña? No lo sé", afirmó Hall, quien dijo que la pareja solo tenía un número telefónico fijo y no entran las llamadas.Megan James, de Terranova, Canadá, buscaba noticias en Twitter sobre su tía y el esposo de ella, cuya casa en Paradise fue consumida por las llamas y sus vehículos seguían en la propiedad. El lunes pidió en Twitter que alguien más se encargara de las publicaciones, diciendo que estaba "exhausta física y emocionalmente"."Necesito dormir y llorar", publicó James. "Solo RECEN. Por favor".California está siendo azotada por incendios en el norte y el sur. Se les adjudican 44 fallecimientos en total, incluidos dos en Malibú, el enclave de celebridades en el sur del estado, donde los bomberos parecían ganar terreno frente a un incendio de aproximadamente 370 kilómetros cuadrados (143 millas cuadradas) que destruyó al menos 370 estructuras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.