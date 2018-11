Michelle Obama aparece en portada de reconocida revista de moda

Estados Unidos- El día de hoy se dio a conocer que la exprimera dama y esposa del político Barack Obama protagoniza la portada de la edición de diciembre de la revista estadounidense Elle. En entrevista con la presentadora y la mujer más reconocida de Estados Unidos, Oprah Winfrey, Michelle toca aspectos de su vida diaria, la relación que mantiene con su esposo y sus hijas así como su opinión sobre el gobierno del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Con una camisa blanca, falda tableada, corsé de cuero y zapatillas de encaje – todo firmado por Dior – . La abogada estadounidense platica con Oprah Winfrey sobre su más reciente libro “Becoming Michelle Obama”, y toca aspectos de su vida personal, como por ejemplo la gran atención que tuvo sobre lo que llevaba puesto cuando su esposo, el expresidente Barack Obama, estaba en campaña y durante su mandato.“Pusieron atención en todo. Mis perlas, mis cinturones, mis suéteres estilo cárdigan, mis vestidos de J. Crew; también prestaron atención a mi aparente y valiente decisión de usar un vestido blanco para la inaguración de un evento, etc.".Asimismo Oprah y Obama discutieron sobre el actual presidente Donald Trump y opinó sobre la declaración que hizo el mandatario sobre su esposo, y dejó muy en claro que no está muy contenta con él:"[Oprah Winfrey] Escribes sobre Donald Trump avivando la falsa idea de que tu esposo no nació en este país. Y tú dices: “Donald Trump, con sus insinuaciones ruidosas e imprudentes, estaba poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Y por esto, nunca lo perdonaría ". ¿Por qué era importante para ti decir eso en este momento?"A lo que Michelle responde: "Para él era un juego. Pero las amenazas que enfrentas como comandante en jefe, son reales. Y tus hijos están en riesgo. Lo escribí para que mis hijos tuvieran una vida normal, aunque tuvieran seguridad. Dije esto porque tenía miedo de pensar que una persona enloquecida podría ser engañada para pensar que mi esposo era una amenaza para la seguridad del país; y saber que mis hijos, todos los días, tenían que ir a una escuela y jugar partidos de fútbol, ​​fiestas y viajes; él no pensó que esta persona no tomaría en cuenta que esto no era un juego, eso es algo que quiero que el país entienda."El artículo posee una pequeña sesión de fotos, en la que aparece vestida con tonos neutros en blanco, negro, y plata.

