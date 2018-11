Juicio a 'El Chapo': Presenta retos sin precedentes

En la ciudad de Nueva York los procesos penales de alto perfil no son cosa nueva, pero pocos imputados han presentado los desafíos del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, publicó The Wall Street Journal.Los argumentos iniciales del juicio de Guzmán comenzarán el martes en el juzgado federal localizado en Brooklyn, Nueva York, por lo cual hará falta un operativo policiaco prácticamente sin precedentes dirigido a garantizar la seguridad de testigos gubernamentales, miembros del jurado, otros neoyorquinos y el propio Guzmán.En 17 cargos, a Guzmán se le acusa de construir mediante homicidios y violencia un multimillonario imperio internacional de estupefacientes dirigiendo el Cártel de Sinaloa. Guzmán, de 61 años, se declaró inocente.Funcionarios policiacos consideran que se trata potencialmente del proceso de mayor riesgo que haya manejado Nueva York desde los juicios de terrorismo efectuados hace dos décadas contra los autores intelectuales de los ataques de 1993 al World Trade Center.“En ciertos sentidos, este caso es algo sin precedentes”, escribió en un fallo reciente el juez federal de distrito Brian M. Cogan, quien está supervisando el proceso de Guzmán. “Ha habido una extraordinaria cantidad de atención pública”.Se espera que el juicio tarde de tres a cuatro meses.Uno de los mayores obstáculos logísticos es el traslado de Guzmán a los tribunales. Desde el 2017, ha estado aislado en Manhattan en el Centro Correccional Metropolitano, considerada la cárcel más segura en Estados Unidos para antes de los juicios. Guzmán viajará a Brooklyn los lunes en un vehículo blindado escoltado por policías para su proceso y regresará los viernes, informó un funcionario policiaco. Se espera que entre semana permanezca en Brooklyn en una ubicación no dada a conocer.A lo largo de la ruta de 3 kilómetros (dos millas) habrá francotiradores apostados en los techos, mientras que de vez en cuando helicópteros del Departamento de Policía seguirán a la escolta, dicen funcionarios. La policía ha cerrado todo el Puente de Brooklyn cuando ha habido que trasladar a Guzmán a audiencias preliminares. Los funcionarios señalaron que el horario y la ruta podrían modificarse de acuerdo con las circunstancias.Si bien no existen amenazas creíbles para la ciudad, a los funcionarios les preocupa la posibilidad de que se intente asesinar a Guzmán, mientras que la división de inteligencia del Departamento de Policía de Nueva York se ha estado comunicando con fuentes confidenciales del cártel a fin de monitorear cualquier peligro, de acuerdo con un funcionario de la corporación.Los nombres y datos personales de los 12 miembros del jurado no se darán a conocer. A diario, policías federales los llevan al juzgado y de regreso.Varios de los testigos gubernamentales que atestiguarán durante el proceso “viven escondidos en ubicaciones que el Gobierno y los testigos mantienen en secreto”, de acuerdo con documentos procesales.

