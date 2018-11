Suman 23 muertos por incendio en California

Paradise, California— Con el aire lleno de humo proveniente de un incendio feroz que aún ardía en las casas ayer, los residentes que se quedaron para intentar salvar su propiedad o que lograron regresar a sus vecindarios en esta ciudad del norte de California encontraron autos incinerados y casas reducidas a escombros.Las personas observaron el daño y lucharon por hacer frente a lo que habían perdido. Barrios enteros fueron arrasados y el distrito de negocios fue destruido por un incendio que amenazó con explotar nuevamente con la misma furia que incineró a la ciudad.El alguacil del Condado de Butte, Kory Honea, dijo que ayer se encontraron 14 cadáveres adicionales, lo que elevó el número de muertos del incendio a 23. Dijo que se estaba reclutando un equipo adicional de búsqueda y rescate para buscar restos.Las llamas incendiaron más de 6 mil 700 inmuebles, casi todos ellos viviendas, lo que lo convierte en el incendio forestal más destructivo de California desde que comenzó el registro. Todavía faltaba hallar a 35 personas.Los oficiales del alguacil recuperaron restos humanos de al menos cinco hogares mientras iban de casa en casa en Paradise buscando a los desaparecidos.Más bomberos se dirigieron a la zona ayer, con ráfagas de viento de hasta 50 millas por hora, lo que aumenta el riesgo de condiciones similares a las de cuando comenzó el incendio el jueves, dijo Alex Hoon del Servicio Meteorológico Nacional. El incendio creció a 404 kilómetros cuadrados (156 millas cuadradas), pero las tripulaciones avanzaron y fue contenido parcialmente, dijeron las autoridades.La gente eludió el metal que emanaba derretido de los autos y los jet-skis y se puso máscaras mientras inspeccionaba barrios devastados, a pesar de una orden de evacuación para todo Paradise, una ciudad de 27 mil habitantes fundada en el siglo XIX. Algunos lloraron cuando vieron que no quedaba nada.Jan MacGregor, de 81 años, regresó a su pequeña casa de dos habitaciones en Paradise con la ayuda de su nieto bombero. Encontró su hogar arrasado –una caja fuerte de metal grande y algunas tuberías de su sistema séptico eran las únicas huellas reconocibles. La caja fuerte fue perforada con agujeros de bala de las armas que se dispararon en el calor abrasador.Él ha vivido en Paradise durante casi 80 años, mudándose allí en 1939 cuando dijo que la ciudad tenía sólo 3 mil personas y se le apodó Cresta de la Pobreza. El fuego no fue una completa sorpresa, dijo.“Sabíamos que Paradise era un objetivo primordial para los incendios forestales en los últimos años”, dijo. “Los hemos tenido ‘llegando hasta los límites de la ciudad, oh sí, pero nada como esto”, dijo.MacGregor dijo que probablemente no reconstruiría: “No tengo nada aquí para volver”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.