La Habana— Una aerolínea que hace dos años abrió la primera ruta comercial entre Estados Unidos y Cuba amplía la conectividad pese al momento crítico de las relaciones entre ambos países y ante una baja del turismo estadounidense hacia la isla.La aerolínea estadounidense JetBlue estrenó hoy su ruta La Habana-Boston con un avión con más de 120 pasajeros a bordo que aterrizó en el aeropuerto capitalino José Martí, donde fue recibido con banderas de ambos países."Desde el primer día hemos estado dispuesto a comprometernos a largo plazo con esta isla", señaló Giselle Cortés, directora de aeropuerto internacionales de JetBlue, a The Associated Press. "Hemos sido la única (aerolínea) que no hemos cancelado ninguna ruta, sino añadir el día de hoy La Habana a Boston".Las operaciones de aviación comercial comenzaron en 2016, después que Estados Unidos y Cuba retomaron sus relaciones diplomáticas en 2014 y luego que los permisos otorgados por el entonces presidentes Barack Obama ampliaran las categorías de motivos que los estadounidenses podían alegar para viajar a la isla.Sin embargo, unos meses más tarde, su sucesor Donald Trump dio un giro radical en la política hacia Cuba al incrementar las sanciones _embargo que desde la década de 1960 no ha sido levantado_ y restringir los permisos para los arribos de estadounidenses.La justificación para viajar a la isla es un requisito impuesto a los estadounidenses que no pueden acudir a Cuba meramente en calidad de turistas y deben alegar que su viaje se debe a razones académicas o religiosas, entre otras.Gracias a la política de Trump, los viajes de estadounidenses comenzaron a disminuir en el último año.Un reporte de las autoridades cubanas indicó que, en el primer trimestre de 2018, los arribos de estadounidenses disminuyeron en un 43%, unos 51.000 visitantes menos con respecto al mismo periodo de 2017.En 2017 visitaron Cuba 619.000 ciudadanos estadounidenses, en tanto 453,905 cubanos residentes en Estados Unidos viajaron a la isla, sobre todo para ver a sus familiares.Algunas compañías que arrancaron con fuerza sus operaciones en 2016 fueron posteriormente retirándose o reduciendo sus frecuencias e incluso hubo reportes de aviones prácticamente vacíos.

