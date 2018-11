Revela Michelle Obama que sufrió aborto hace 20 años

Washington.- Michelle Obama dice que sintió "perdida y sola" después de perder un embarazo hace 20 años y tener a sus dos hijas gracias a la fertilización in vitro."Sentí que fracasé pues no sabía lo común que eran los abortos espontáneos, porque nadie habla de ello", expresó la exprimera dama durante una entrevista trasmitida el viernes en el programa "Good Morning America" de la televisora ABC. "Nos quedamos con nuestro dolor, pensando que de alguna forma estamos descompuestas".La señora Obama, de 54 años, dijo que ella y Barack Obama pasaron por tratamientos de fertilización para concebir a Sasha y Malia, ahora de 17 y 20 años.Las revelaciones las hizo días antes del lanzamiento de sus memorias "Becoming", donde escribe abiertamente de todo desde haber crecido en Chicago hasta ser víctima de racismo en la vida pública y convertirse en la primera mujer negra en ser primera dama del país.Associated Press adquirió una copia previa de "Becoming", uno de los libros políticos más anticipados en épocas recientes. La señora Obama ha ofrecido pocos comentarios extensos sobre sus años en la Casa Blanca y las memorias escritas por ex primeras damas, incluidas Hillary Clinton y Laura Bush, suelen ser éxitos de ventas.En "Becoming", la señora Obama expresa su indignación contra el presidente Donald Trump cuando escribe que se quedó estupefacta la noche que se enteró que reemplazaría a su esposo en la Oficina Oval e intentó "bloquearlo todo".La señora Obama no iniciará el martes su gira promocional en una librería, sino en el United Center de Chicago, donde decenas de miles de personas han comprado boletos - entre poco menos de 30 y miles de dólares - para asistir al evento moderado por Oprah Winfrey.

