Estudiantes universitarios que habían salido a pasarla bien y un policía veterano se convirtieron en héroes durante la matanza perpetrada en un bar de música country al sacar a varias personas para ponerlas a salvo y al entrar al tiroteo, informó Associated Press.Muchas de las docenas de jóvenes acudían con regularidad al Borderline Bar and Grill de Thousand Oaks, California, donde el miércoles irrumpió un hombre armado que abrió fuego y mató a 12 personas antes de suicidarse.“Era una noche de miércoles normal”, dijo el estudiante de primer año de Moorpark College Cole Knapp, quien de repente oyó una fuerte detonación que al principio pensó era un cohete prendido por algún bromista. Luego se fijó y vio a un hombre con una capucha negra que sostenía una pistola.“Traté de poner a salvo al mayor número de gente que pude”, dijo Knapp AP. “Junto a mí había una salida, así que me fui por ahí. Esa salida da a un patio donde fuma la gente. La gente que estaba ahí no sabía muy bien lo que estaba pasando.Ahí hay una reja, así que dije, ‘todos brinquen la reja lo más rápido que puedan’. Y después de ellos salté yo”.Knapp vio a un agente de la Patrulla de las Carreteras de California que acababa de marcarle el alto a un conductor y le gritó que en el interior del edificio había un tirador. Al parecer al principio el agente no le creía, dijo Knapp, hasta que le gritó que no estaba bromeando. La ciudad es clasificada consistentemente como uno de los lugares más seguros de California.Matt Wennerstrom, quien también es cliente regular del Borderline, se encontraba con unos amigos cuando oyó lo que describió como el inconfundible sonido de disparos.Wennerstrom, de 20 años, se asomó y vio a un hombre vestido de negro disparando a los empleados del bar que trabajaban en la recepción.“En ese momento, agarré a cuantas personas a mi alrededor pude y las jalé debajo de la mesa de billar que nos quedaba más cerca hasta que se le acabaron las balas”, dijo a los reporteros.Cuando el hombre hizo una pausa para recargar, él y otros tomaron banquitos y los usaron para quebrar una ventana.Luego empezaron “a sacar a cuantas personas pudieron”.Pronto Wennerstrom, estudiante de la Universidad Estatal de California, también se puso a salvo. Él vive cerca del bar y dijo que muchos de los parroquianos regulares se criaron en la zona y se conocen desde niños.“No se trata de algo en lo que uno se salga y se las arregle por su cuenta”, dijo a CBS News. “Yo pensé en qué podía hacer para proteger al mayor número posible de mis amigos”.El sargento del Departamento de Policía del Condado Ventura Ron Helus, con 29 años de antigüedad, fue el primer policía en llegar al bar.Entró y recibió varios disparos, dijo el comisario Geoff Dean, quien añadió que la confrontación dio tiempo de escapar a personas inocentes.El agente que entró después de Helus al edificio lo sacó. Helus fue hospitalizado, falleciendo el jueves por la mañana.Cientos de personas hicieron vallas en las calles cuando una caravana trasladó su cadáver del hospital a la oficina de medicina forense.

