Sale del hospital jueza de la Corte Suprema de EU

Washington.- La jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg fue dada de alta el viernes del hospital donde la trataron tras haber sufrido tres costillas fracturadas.La portavoz de la Corte Suprema Kathy Arberg dijo que la jueza de 85 años "está bien" y trabaja desde casa.Ginsburg, la jueza de mayor edad del máximo tribunal estadounidense, se cayó el miércoles por la noche en su oficina y fue ingresada al Hospital de la Universidad George Washington en Washington el jueves por la madrugada, tras sentir molestias durante la noche, dijo la corte.El viernes por la mañana, antes de que la Corte Suprema anunciara que ella fue dada de alta, el presidente Donald Trump dijo a reporteros en la Casa Blanca que él le deseaba mejoría a la líder del ala liberal de la corte, pese a que antes ambos han intercambiado fuertes palabras."Espero que mejore. Ella dijo algo muy inapropiado durante la campaña pero se disculpó por eso. Yo no diría que ella está precisamente de mi lado. Pero espero que mejore. Espero que esté mejor y espero que ella sirva en la Corte Suprema por muchos, muchos años", dijo Trump.En el verano del 2016, cuando Trump estaba de campaña para presidente, Ginsburg dijo a The Associated Press que ella no quería pensar sobre la posibilidad de que él ganara la presidencia. Ella atizó su crítica en entrevistas posteriores con medios, incluso calificó a Trump de "farsante".En respuesta, Trump tuiteó que Ginsburg era una vergüenza por hacer "declaraciones políticas bastante tontas sobre mí. Se le arruinó la mente - ¡renuncia!"Ella al último se disculpó, diciendo en un comunicado: "Tras reflexionar, mis declaraciones a los medios fueron desacertadas y me arrepiento de haberlas dado".Ginsburg se fracturó dos costillas al caerse en el 2012. También ha combatido cáncer dos veces y en el 2014 se le implantó una malla diminuta para desbloquear una arteria.

