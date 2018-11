Estados Unidos- Por segunda vez en 13 meses, Nashville se despertó con la noticia de un tiroteo masivo que involucró a los fanáticos de la música country, de acuerdo con información de The Washington Post.El miércoles por la noche, un hombre armado disparó y mató a 12 personas dentro de Borderline Bar and Grill, un bar de música country en Thousand Oaks, California, dijeron las autoridades. De 8 a 15 clientes también resultaron heridos, según el alguacil del condado de Ventura, Geoff Dean, quien dijo que el motivo del sospechoso aún no está claro. Una de las víctimas fue el sargento. Ron Helus de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, quien fue asesinado cuando ingresó al lugar luego de responder a las llamadas al 911.El bar del área de Los Ángeles, cerca de la Universidad Pepperdine y la Universidad Luterana de California, fue sede de su programa semanal College Country Night, para mayores de 18 años, que ofreció clases de baile en línea. En su sitio web, Borderline se describe como “el salón de baile rural y el lugar de música en vivo más grande del Condado de Ventura. . . un refugio para la gente de la línea de baile de todas las edades ".Pronto se supo que algunos en Borderline habían sobrevivido a la masacre en el festival Route 91 Harvest en octubre de 2017, cuando un hombre armado mató a 58 personas e hirió a cientos más en el tiroteo más letal de la historia moderna de los Estados Unidos."Estaba en el rodaje masivo de la Ruta 91 de Las Vegas, así como probablemente 50 o 60 personas más que estaban en el edificio al mismo tiempo que yo esta noche", dijo el testigo Nicholas Champion a CBS News. "Es una gran cosa para nosotros. Todos somos una gran familia, y desafortunadamente, esta familia fue golpeada dos veces ".David Anderson, un joven de 23 años de Newbury Park, asistió al festival Route 91 y estaba en el lado del escenario más cercano al hotel Mandalay Bay cuando comenzaron los disparos. Cuando vio al hombre armado en Borderline, supo exactamente qué iba a pasar.Anderson tiró a su amiga detrás de la barra y la puso encima de ella. Después de disparar entre 10 y 15 asaltos, el tirador se detuvo; Anderson vio una oportunidad, agarró a su amigo y corrió hacia el patio.Anderson dijo que numerosos clientes habituales de Borderline también estaban en la Ruta 91 y que llevarían sus camisas "Vegas Strong" al bar."Era una familia de este país fuerte que era algo normal y estábamos allí para divertirnos y pasar un buen rato", dijo. "Es un lugar en el que vas a divertirte y haces recuerdos y este maldito 'lo arruinó, por desgracia"

