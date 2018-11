San Francisco.- Una corte federal de apelaciones impidió este jueves al presidente Donald Trump poner fin inmediato a un programa de la era del expresidente Barack Obama que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación debido a que consideró arbitraria la decisión del gobierno actual por basarla en conceptos jurídicos equivocados.Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno circuito, ratificó de manera unánime una orden judicial preliminar que bloquea la decisión de Trump de cancelar gradualmente el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).Las demandas interpuestas por California y otras partes para impugnar la decisión del gobierno seguirán su curso en una corte federal mientras la orden judicial continúe vigente.La Corte Suprema podría decidir al final la suerte del DACA, que ha amparado a unas 700.000 personas traídas de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños o que llegaron con familias que se quedaron en el país al vencimiento de sus visas.En el fallo del jueves, la jueza Kim Wardlaw dijo que California y los demás demandantes posiblemente ganen en su reclamo de que la decisión de cancelar el programa era arbitraria y caprichosa.Según la jueza, la corte no intenta infringir la autoridad del presidente para aplicar las leyes de inmigración, sino que desea facilitar el ejercicio de esa autoridad "en una manera libre de conceptos erróneos y que es responsable en forma democrática ante el público".El gobierno de Trump ha dicho que decidió poner fin al programa el año pasado porque Texas y otros estados habían amenazado con interponer demandas, lo que aumentaba la posibilidad de un fin caótico del DACA.Un correo electrónico dirigido al Departamento de Justicia no fue respondido de momento.Debido a la decisión de Trump de cancelar el DACA, diversas partes en la nación, entre ellas California, interpusieron demandas para evitarlo. Un juez que lleva el caso y cuatro más emitieron fallos adversos al gobierno y restablecieron el programa en enero.El juez federal William Alsup rechazó el argumento de que Obama se había extralimitado en su autoridad con la creación del DACA y señaló que el gobierno de Trump no consideró las perturbaciones que causaría la terminación del programa.

