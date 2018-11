'Entró pistolero a bar de California y empezó a disparar sin decir nada'

En las primeras horas del jueves un testigo dijo que el pistolero en el ataque masivo a mano armada perpetrado en Thousand Oaks, California, iba vestido de negro al entrar aproximadamente a las 11:20 pm al Borderline Bar & Grill, publicó Los Angeles Times.Holden Harrah, de 21 años, era una de las cientos de personas que el miércoles se hallaban dentro escuchando música durante una noche universitaria.Harrah señaló que miró hacia la puerta y vio entrar al hombre de sombrero, lentes y camisa negros. Tenía barba, dijo Harrah.“Nada más sacó una pistola y le disparó a una amiga mía que estaba trabajando en recepción”, agregó.Los primeros dos disparos, contó Harrah con la voz entrecortada, alcanzaron a la mujer que él conocía y quien inmediatamente cayó al suelo. Harrah dijo haberse dirigido a una puerta lateral, por donde salió corriendo.“Oí más disparos detrás de mí. Entré en pánico”, dijo.Poco se conoce en torno al hombre que provocó tantas muertes, matando por lo menos a 12 personas e hiriendo a varias más. El sospechoso murió durante el incidente, informaron las autoridades.Las autoridades no han dado a conocer el hombre del sospechoso, pero una fuente policiaca dijo que se trataba de una persona del sexo masculino de 29 años armada con una pistola Glock .45 y algún tipo de dispositivo productor de humo.Se cree que radica en Newbury Park, California.El sospechoso llegó al lugar de los hechos conduciendo el automóvil de su madre y no dijo nada al entrar al bar, señaló la fuente.La pistola había sido comprada en el condado Ventura, añadió.Las autoridades informaron que el hombre tenía numerosos tatuajes pero al parecer no traía identificación.Los agentes policiacos están intentando determinar el móvil. “No tenemos idea si existe algún vínculo terrorista”, dijo el jueves el alguacil del condado Ventura Goerff Dean.La Policía tuvo conocimiento de los disparos por varias llamadas a emergencias. El primer agente llegó al lugar de los hechos a las 11:22 pm, entrando cuatro minutos después, dijeron oficiales.El sargento Ron Helus y un agente de la Patrulla de Carreteras de California fueron recibidos con disparos, de acuerdo con Dean. Helus sufrió varias heridas de bala y murió horas después en un hospital cercano, agregó.Aproximadamente 15 minutos después, un segundo grupo de policías llegaron y entraron al bar, señaló el funcionario; para entonces, ya no se oían disparos.Había personas escondidas en los años y el ático del bar, dijo Dean.El sospechoso fue localizado sin vida con una herida de bala cuando los agentes entraron al edificio, añadió.

