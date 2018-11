Aseguran que nuevo procurador de EU revisará caso Trump-Rusia

El procurador general en funciones Matt Whitaker no tiene intenciones de negarse a supervisar la investigación del asesor especial sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016, de acuerdo con allegados a él que no creen que llegue a aprobar que el presidente Trump sea citado como parte de dichas indagatorias, publicó The Washington Post.Desde que asumió el miércoles su nuevo puesto, Whitaker ha afrontado preguntas en torno a si debe recusarse de la investigación acerca de Rusia, puesto que anteriormente ha escrito artículos de opinión al respecto y es amigo de un aliado político de uno de los testigos.El jueves, dos personas allegadas a Whitaker dijeron que el funcionario no tiene intenciones de no intervenir en el caso ruso.Probablemente funcionarios de ética adscritos al Departamento de Justicia revisen el trabajo previo de Whitaker a efecto de decidir si tiene algún conflicto financiero o personal. En muchos casos, dicha instancia no exige a algún funcionario del Departamento de Justicia que se declare no apto, limitándose a sugerir un curso de acción. Los funcionarios del Departamento de Justicia tienden a acatarlo, pero raras veces se les exige hacerlo, de acuerdo con funcionarios familiarizados con el proceso.Funcionarios del Departamento de Justicia han manifestado que Whitaker seguirá el protocolo regular en el manejo de cualquier tema relativo a ética que surja.En el 2014. Whitaker dirigió la campaña de Sam Clovis, un candidato republicano a tesorero del estado de Iowa. Clovis luego fungió como asesor de campaña de Trump y se ha vuelto testigo en la investigación realizada por Mueller.Las regulaciones del Departamento de Justicia prohíben a sus empleados “participar, sin autorización por escrito, en una investigación o acción judicial si mantienen alguna relación personal o política con cualquier persona o instancia involucrada de forma considerable en el acto investigado por el que se finquen cargos”.Aun después de llegar en septiembre del 2017 al Departamento de Justicia como jefe de colaboradores de Sessions, Whitaker se sentía frustrado por la duración de las indagatorias del asesor especial y dudaba acerca de la autoridad de Mueller, dijo una persona con conocimiento al respecto. Cuestionó la capacidad del subprocurador general Rod Rosenstein para otorgar tanta autoridad a Mueller y deseaba explorar los límites de lo que Mueller estaba examinando, dijo la persona.

