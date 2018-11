Florida prepara recuentos electorales para senador y gobernador

Florida- La disputa legal comenzó en serio en Florida el jueves, mientras que las principales campañas políticas estaban preparadas para la posibilidad de recuentos de votos largos y costosos en una contienda en el Senado que se mantiene demasiado cerca de ser convocada e, inesperadamente, también en la contienda electoral del gobernador.El gobernador Rick Scott, un republicano, reclamó la victoria en el concurso del Senado el martes contra el senador Bill Nelson, el titular demócrata. Pero la brecha en el voto entre ellos solo se ha reducido desde entonces, ya que los condados más grandes del estado han seguido contando las boletas que se enviaron por correo o se emitieron de forma provisional el Día de las Elecciones.La brecha también se ha cerrado en la carrera del gobernador, que ahora también está en territorio de recuento. Andrew Gillum, un demócrata, le concedió a Ron DeSantis, un republicano, el martes por la noche, poco antes de que The Associated Press convocara la carrera por el Sr. DeSantis. Pero el margen de victoria de DeSantis se ha reducido a 0.44 puntos porcentuales, seis centésimas de un punto por debajo del umbral de recuento. El Sr. DeSantis lidera con más de 36,000 votos.Los 67 condados de Florida tienen hasta el mediodía del sábado para presentar sus totales de votos no oficiales a la división de elecciones del estado. Es probable que también se dirijan a recuentos más cuatro concursos, para el comisionado estatal de agricultura, un escaño en el Senado estatal y dos escaños en la Cámara de Representantes. El liderazgo en la carrera de comisionados agrícolas se volcó el jueves por la tarde: Nikki Fried, un demócrata, adelantó a Matt Caldwell, un republicano, por 2,884 votos

