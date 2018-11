Suma EU 5 mil 600 militares en frontera

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó este jueves que ya son más de 5 mil 600 los militares presentes en la frontera sur y reiteró que calcula desplegar a unos 7 mil soldados en la zona durante las próximas semanas para evitar la entrada de dos caravanas de migrantes procedentes de México."En estos momentos hay más de 5 mil 600 militares desplegados en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés)", señaló el Pentágono en un comunicado divulgado este jueves.Los soldados se encuentran repartidos entre California - mil 300 militares, Arizona - mil 500- y Texas -2 mil 800-.La semana pasada, el Gobierno del Presidente Donald Trump anunció su intención de enviar a 5 mil 239 militares a la frontera, una cifra que con el paso de los días fue matizada por el propio Mandatario, quien no descartó que la cifra final de militares desplegados alcance los 15 mil.La misión del Ejército es colaborar con la CBP en tareas de tratamiento médico y de transporte, así como en la construcción de alojamientos temporales para las tropas y los agentes fronterizos.Según explicaron esta semana fuentes del Pentágono, los militares no participarán en labores de control aduanero y tan solo los miembros de la Policía Militar portarán armas durante la misión.La operación fue bautizada inicialmente como "Patriota Fiel", pero el Departamento de Defensa informó el miércoles que había decidido despojar a la misión de su nombre.Según varios medios, esta medida responde a una decisión del Secretario de Defensa, James Mattis, quien considera que al tratarse de una operación dirigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no resulta apropiado que el Pentágono le ponga un nombre, tal y como suele hacer con todas sus misiones.

