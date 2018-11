Caso Sessions: Cientos protestan contra Trump en Times Square

Nueva York— Cientos de personas se concentraron hoy en la icónica plaza neoyorquina de Times Square para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su decisión de destituir al fiscal general por una persona de su confianza.Donald Trump tiene que irse" o "Sin justicia no hay paz" fueron son algunos de los lemas que coreaban los participantes, críticos con la designación de Matthew Whitaker como fiscal general temporal, en sustitución de Jeff Sessions que renunció ayer a su cargo tras solicitárselo el presidente.Los manifestantes respondían a la llamada de varias plataformas y organizaciones que han organizado protestas a nivel nacional y que consideran que con este nombramiento, Trump podría interferir en la conocida como la trama rusa, un caso que investiga supuestos contactos del presidente de Estados Unidos con Moscú durante la campaña electoral de 2016.Según un comunicado repartido por los organizadores en la turística plaza, Whitaker tiene un "conflicto de intereses".Sessions presentó su renuncia tras más de un año y medio de tensiones con Trump, desatadas después de que el fiscal general decidiera inhibirse de las investigaciones de la trama rusa y dejarlas en manos del fiscal especial Robert Mueller.La decisión de Trump de nombrar a una persona leal como fiscal general, que ha denigrado la investigación de Mueller, es un intento deliberado de obstruir la investigación del fiscal especial, que ya ha producido decenas de incriminaciones y condenas en su esfuerzo por desvelar si hubo coordinación entre el presidente y el gobierno ruso durante la campaña electoral de 2016", asegura un comunicado.Los organizadores insisten en que "el intento de Trump de obstruir la investigación constituye una crisis institucional".Hoy nos hemos juntado para decir (a Trump): 'No estás por encima de la ley, somos el pueblo de la nación, tú trabajas para nosotros, cómo te atreves a intentar manipular las normas del Gobierno en tu propio beneficio", aseguró a Efe Karen Sahell, de 56 años y directiva de una ONG.Portando un cartel en el que se podía leer "No por encima de la ley", Sahell agregó: "Me levanto todos los días avergonzada y atemorizada por lo que Trump pueda hacer ese día".Los participantes exigen al nuevo fiscal general interino que no asuma la supervisión de las investigaciones de la trama rusa y que estas continúen bajo la responsabilidad de la oficina del fiscal especial Mueller.Antes las críticas vertidas por ciertos sectores sobre la posibilidad de que Whitaker pueda interferir en el caso de la trama rusa, la Casa Blanca salió hoy al paso y negó que el país haya entrado en una "crisis institucional" tras la destitución de Sessions.En este sentido, la consejera de Trump, Kellyanne Conway, aseguró hoy a los periodistas en la Casa Blanca en referencia a dicha investigación que "el presidente no le ha instruido (a Mueller) a que haga nada, solo a que sea el fiscal general en funciones".

