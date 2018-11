Elecciones EU: Suman 42 los latinos en el congreso

Washington.- La representación latina en el Congreso estadounidense subirá el año próximo de los 39 escaños actuales a una cifra récord de 42, después de que la republicana Jaime Herrera Beutler obtuviera su reelección en el estado de Washington.La cifra podría modificarse una última vez cuando se defina la contienda del demócrata Gil Cisneros en California.Herrera Beutler logró un 53% de votos frente a la demócrata Carolyn Long, una profesora de ciencias políticas, una contienda que atrajo atención nacional sobre un escaño al que aspiraban los demócratas.Cisneros se ubica tres puntos porcentuales detrás de su rival republicana Young Kim con 150 mil votos escrutados. De resultar victoriosa, Kim sería la primera inmigrante coreana-estadounidense electa a la cámara baja.La campaña de Cisneros, un candidato novel que ganó 266 millones de dólares en la lotería, dijo la noche del miércoles en un comunicado que hubo denuncias sobre intimidaciones a votantes en algunos centros de votación en áreas latinas.De los 44 candidatos demócratas hispanos, 33 de ellos obtuvieron la victoria. Y de los 15 postulantes republicanos latinos, siete se impusieron.Los 40 ganadores se unen a los senadores Catherine Cortez Masto (demócrata por Nevada) y Marco Rubio (republicano por Florida), quienes no estuvieron en la papeleta porque sus periodos aún no culminan.

