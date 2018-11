Con Sessions despedido, Trump prueba rápidamente la resolución demócrata

Washington- Un día después de que los demócratas recapturaran la Cámara de Representantes, la representante Nancy Pelosi, la líder del partido durante mucho tiempo, prometió trabajar con el presidente Trump y los republicanos del Senado en los temas en los que podrían ponerse de acuerdo, y prometió que la nueva mayoría se afirmaría cuando fuera necesario."Tenemos la responsabilidad de encontrar un terreno común donde podamos", dijo el miércoles en una entrevista la Sra. Pelosi, de California. "Si no, nos mantenemos firmes".No le tomó mucho tiempo Trump poner a prueba la resolución de Pelosi. Menos de 24 horas después de perder la Cámara de manera convincente, Trump anunció abruptamente que había despedido al Fiscal General Jeff Sessions, una alarma emocionante entre los demócratas que temían que el presidente estuviera avanzando para cerrar la investigación del abogado especial sobre la interferencia de Rusia en el 2016 elección.El giro de los acontecimientos resumió las presiones conflictivas sobre Pelosi y su nueva mayoría demócrata. Los votantes en los distritos tradicionalmente republicanos en los suburbios se unieron a los de las comunidades más fuertemente demócratas para elevar a los demócratas al poder para controlar a Trump después de que pasara los últimos dos años en gran parte sin restricciones por parte de una Cámara y un Senado obedientes encabezados por los Republicanos.Al mismo tiempo, los demócratas no pueden llegar demasiado lejos en la búsqueda de Trump, para que no pongan en peligro a los muchos recién llegados demócratas de los distritos de Swing que podrían ser expulsados ​​en dos cortos años si se los ve como que van demasiado lejos.La reacción demócrata al despido del fiscal general también ilustró una nueva realidad para el presidente. En el pasado, Trump podía emprender una acción tan sorprendente sin temor a las repercusiones del Capitolio; Los republicanos se mostraron reacios a desafiarlo, y los demócratas fueron incapaces de hacerlo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.