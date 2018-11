Elección en EU: Alta asistencia a las urnas muestra divisiones en era Trump

Los demócratas aprovecharon la furia de los electores contra el presidente Trump para ganar el control de la Cámara Baja y lograr cruciales gubernaturas el martes al hacer liberales y moderados frente común para reprender a Trump, a pesar de que los republicanos mantuvieron la mayoría en el Senado, publicó The New York Times.Impulsados por una asistencia inusualmente alta a las urnas que ilustró la intensidad de la indignación ante Trump, los demócratas consiguieron por lo menos 26 escaños del Congreso gracias al apoyo en distritos suburbanos y metropolitanos que alguna vez fueron bastiones de poder republicano pero cuyos electores se han distanciado de la demagogia presidencial sobre la raza.Desde los suburbios de Richmond, Virginia, hasta sectores de Chicago e incluso Oklahoma City, un conjunto de candidatos diversos se llevaron la victoria y pusieron fin a ocho años de control republicano en la mayoría de la Cámara de Representantes.Pero como indicio de la posibilidad de que estén agudizándose las divisiones políticas y culturales que hace dos años llevaron a la Presidencia a Trump, los triunfos demócratas no se extendieron al Senado, donde muchas de las contiendas más reñidas tuvieron verificativo en estados fuertemente rurales.Durante la celebración del martes en la noche en Washington, Nancy Pelosi, la líder minoritaria demócrata del Congreso que tal vez pronto vuelva a ser vocera de la Cámara Baja, señaló lo fundamental que fue para el éxito del partido mantener a raya a Trump y limpiar el Gobierno.“Cuando los demócratas ganen —y esta noche ganaremos— tendremos un Congreso que sea abierto, transparente y que rinda cuentas al pueblo estadounidense”, proclamó.Pero durante junta efectuada horas antes con donadores y estrategas demócratas, dio indicios de que lo que haría el próximo año tenía límites. En su agenda no está intentar hacer juicio político a Donald Trump, dijo.A pesar de ello, la victoria demócrata en la Cámara de Representantes constituyó una señal de que la mayoría del país quiere que durante los dos próximos años de su gestión se impongan límites a Trump.Sin querer, el presidente impulsó una nueva generación de activismo, inspirando a cientos de miles de ciudadanos enfurecidos, y un poco desorientados, por su inesperado triunfo a incursionar en política como voluntarios y candidatos.Trump contribuyó asimismo a garantizar que los funcionarios demócratas de elección popular reflejen más estrechamente la coalición de su partido y a la posibilidad de que Pelosi retome el control del Congreso.En las encuestas de salida que CNN dio a conocer el martes por la noche se apreció una valoración ambivalente acerca del presidente Trump y de los dirigentes demócratas, así como un lúgubre estado anímico nacional tras meses de tempestuosas campañas marcadas por tensiones raciales y brotes de violencia.En general, el 39 por ciento de los electores dijeron haber acudido a las urnas para manifestar su oposición al Presidente, mientras que el 26 por ciento indicaron desear mostrarle su apoyo. El 33 por ciento señalaron que Trump no influyó en su voto.

