El despido de Sessions pone en duda el futuro de la investigación del fiscal especial

Estados Unidos- El futuro de la investigación del fiscal especial respecto a la interferencia rusa en la campaña del 2016 se encuentra en duda este miércoles después que el presidente Trump despidió al procurador general Jeff Sessions, una medida que dará como resultado un cambio en la supervisión de la indagatoria, informó The Washington Post.Trump nombró a Matthew F. Whitaker como procurador general interino, quien se desempeñó como secretario de Sessions y que el año pasado, como analista legal. escribió que el fiscal especial Robert S. Mueller III estaba llevando la investigación demasiado lejos.Un funcionario del Departamento de Justicia dio a conocer que Whitaker tomará la decisión final sobre la investigación del fiscal especial en lugar del subprocurador general Rod. J. Rosenstein.Desde el año pasado, Rosenstein ha supervisado la investigación debido a que Sessions, quien fue el suplente clave de Trump en el 2016, se recusó de encargarse de asuntos relacionados con la campaña. No se sabe qué papel jugará Rosenstein para que la investigación siga adelante.Como supervisor, Whitaker podría restarle autoridad a Mueller, reducir su presupuesto y ordenarle que de por concluidas líneas de investigación.Sin embargo, la actuación de Whitaker tendrá que ser revisada por funcionarios de ética. Los comentarios que ha hecho acerca de la investigación de Mueller podrían presionarlo a recusarse, como lo hizo Sessions.Como analista legal, antes de ingresar al Departamento de Justicia, Whitaker comentó públicamente acerca de la manera en que el reemplazo de Sessions podría reducir el presupuesto de Mueller “a una cifra tan baja que su investigación podría casi detenerse”.En septiembre del 2017 escribió un editorial en el que dice que Mueller “había llegado a una línea roja respecto a la investigación sobre la interferencia rusa en la elección del 2016 y que era peligroso cruzarla”, después que CNN reportó que el fiscal especial estaba indagando sobre los vínculos financieros de los colaboradores de Trump con Rusia.De inmediato, algunos demócratas le hicieron un llamado a Whitaker para que se recuse de la supervisión de la investigación, incluyendo al líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer de Nueva York.El senador Mark R. Warner, demócrata por Virginia, quien es miembro del Comité de Inteligencia del Senado, que también ha estado investigando la elección del 2016, comentó a través de un comunicado que cualquier medida que pueda interferir en la investigación de Mueller podría ser “un repugnante abuso de poder del presidente”.“Aunque el presidente tiene la autoridad de reemplazar al procurador general, esto no debe ser el primer paso para intentar impedir, obstruir o dar por terminada la investigación de Mueller”, dijo Warner.La decisión que tomó Trump este miércoles de despedir a Sessions provocó un conflicto con los comentarios que hizo durante la conferencia de prensa de hoy, en la que insistió que tenía el derecho de dar por terminada la investigación pero dijo que prefería que “continuara”.“En este momento podría despedirlos a todos, pero no quiero detener la investigación porque políticamente no me gustaría hacerlo. Es lamentable, nunca debió haberse iniciado, porque no hay ningún delito”, aseguró.Whitaker no ha sido confirmado por el Senado y por ley, sólo puede desempeñar el puesto durante 210 días antes de ser reemplazado por alguien que haya sido confirmado.Se va a hacer cargo de la investigación en un momento particularmente crítico, ya que Mueller espera dar por terminada lo que ha sido una fase silenciosa para el público sobre su investigación.Ahora que ya concluyeron las elecciones de medio término, Mueller enfrenta una decisión clave en su investigación, que ha durado 18 meses. Entre las cuestiones que ejercerán más presión están las actividades de Roger Stone, el veterano asesor de Trump, y las negociaciones que se están llevando a cabo con el equipo legal del presidente sobre una solicitud que se hizo para interrogarlo.Durante meses, Mueller ha tratado de interrogar a Trump como parte de su investigación, que también examinará si el presidente trató de obstruir la indagatoria.En cierto momento, se espera que el fiscal especial emita un reporte confidencial para Rosenstein que contenga sus conclusiones acerca de ambos asuntos.Esos hallazgos --- que podrían ser compartidos con el Congreso --- están siendo ansiosamente esperados por los demócratas, quienes este martes recuperaron el control de la Cámara.Nancy Pelosi, demócrata por California y líder de la minoría, dijo que las conclusiones de Mueller incidirán sobre si el partido tratará de llevar a cabo un proceso de destitución en contra de Trump.En las últimas semanas y detrás de bambalinas, los investigadores de Mueller han estado recopilando evidencia de manera intensiva e interrogando a testigos.En base a los testigos que han sido llamados a comparecer ante un gran jurado, al parecer, el fiscal especial parece estar muy enfocado en Stone.El amigo y ex asesor de Trump ha estado bajo escrutinio por las afirmaciones que hizo durante la campaña del 2016 que sugieren que estuvo en contacto con WikiLeaks. En los últimos meses de la competencia para ocupar la Casa Blanca, el grupo publicó correos electrónicos de los demócratas que según la fiscalía fueron hackeados por operadores militares rusos.En repetidas ocasiones, Stone ha asegurado que no estuvo en contacto con WikiLeaks y que no sabía nada acerca de sus planes. Señaló que hizo sus comentarios en base a entrevistas que están disponibles al público con Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, y cierta información que le dieron sus socios.En las últimas semanas, dos socios de Stone han declarado ante un gran jurado --- de por lo menos nueve personas que han sido relacionadas con Stone y que han sido contactadas hasta ahora por la fiscalía.Mueller enfrentará batallas legales significativas en las próximas semanas.Andrew Miller, un asesor de hace tiempo de Stone, se rehusó a comparecer ante un gran jurado, argumentando que la investigación de Mueller es inconstitucional. Un juez lo señaló como desacato y ese fallo permanece hasta que el asunto sea resuelto. Se tiene programada una audiencia para este jueves.Mientras tanto, el fiscal especial debe decidir si aceptará sólo unas respuestas por escrito del presidente o seguirá luchando para interrogarlo. Tal medida podría requerir el emitir un citatorio para el presidente, lo cual podría ser un desafío legal para el equipo de Trump.El abogado de Trump, Rudolph W. Giuliani, se ha opuesto a la idea de un interrogatorio, ya que está preocupado de que Mueller pueda acusar a Trump de perjurio.