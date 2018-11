Cambia Pentágono nombre de misión fronteriza

Washington.- El Pentágono ya no se referirá en púbico a su misión fronteriza con el nombre de “Operación Patriota Leal”, anunciaron el miércoles funcionarios, abandonando el término en el cual varios críticos vieron matices políticos relacionados con las elecciones legislativas, publicó The Wall Street Journal.Ahora se espera que las referencias al despliegue de casi ocho mil soldados en activo en tres estados fronterizos se hagan con expresiones como “en apoyo a Aduanas y Protección Fronteriza”, dijeron los funcionarios.La decisión sobre el cambio de nombre, tomada por la Secretaría de Defensa encabezada por Jim Mattis, se hizo el día de los comicios, informaron los funcionarios. El Pentágono confirmó el miércoles la modificación en el nombre, sin explicar las razones.Anteriormente el Pentágono había rechazado las sugerencias de que tuviera motivaciones políticas la misión militar fronteriza, misma que el presidente Trump mencionó repetidamente durante sus discursos de campaña acerca de los migrantes y solicitantes de asilo. El nombre lo había elegido el Comando Norte, responsable por el territorio continental de Estados Unidos.Citando una posible explicación por el cambio, los funcionarios señalaron que el despliegue no constituye una “operación”, como las misiones militares donde se combate, sino que está realizándose como respaldo de otra instancia gubernamental.El cambio en el nombre ya se había implementado en la página de prensa del Departamento de Defensa, el cual la tarde del martes empezó a usar la nueva expresión en pies de fotografías y videos.Los soldados están dirigiéndose a los puertos de entrada ubicados en Texas, Arizona y California con vistas a las caravanas de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría centroamericanos, que van a pie a través de México rumbo a Estados Unidos.

