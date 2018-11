Caso Sessions: De la frustración a una renuncia anunciada

La renuncia de el secretario de Estado Jeff Sessions iba a ser en junio de 2017. Antes de esa fecha se habían registrado varias discusiones, luego de que Sessions se inhibiera de la investigación de Rusia, de acuerdo a CNN.La frustración del exfuncionario federal en una coyuntura crítica para Trump. El exdirector del FBI, James Comey, entonces estaba dispuesto a testificar acerca de sus discusiones privadas con Trump.ABC News informó el 6 de junio que a Sessions ofreció dimitir, pero luego la portavoz del Departamento de Justicia dijo a CNN que Sessions no renunciará.Sessions se inhibió de la investigación de Rusia en marzo, poco después de que The Washington Post informara sobre las reuniones no reveladas entre él y el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak.En esos tres meses transcurridos desde que Sessions se hizo a un lado, la intensidad de la investigación creció exponencialmente, culminando en la decisión del vicesecretario de Justicia Rod Rosenstein de nombrar a Robert Mueller como abogado especial para el caso.La frustración entre Trump y Sessions fue en ambos sentidos: funcionarios del Departamento de Justicia se sintieron molestos porque los tuits y los comentarios del presidente causaron problemas para Sessions y Rosenstein después del despido de Comey.CNN informó previamente de que Trump estaba frustrado con la decisión de las Sessions de recusarse.Sessions fue el primer partidario de Trump en el Senado y fue un entusiasta respaldo durante toda la campaña, apoyando a Trump durante múltiples controversias. El propio equipo de Sessions se convirtió en parte del círculo íntimo de Trump: el exjefe de personal de las Sessions, Rick Dearborn, entonces subdirector del personal de Trump y el exportavoz de Sessions Stephen Miller evoluionó hasta convertirse en una figura muy influyente como director de política y redactor de discursos.Después de las elecciones, Sessions fue recompensado con una de las posiciones más prominentes en la nueva administración de Trump, al frente del Departamento de Justicia.Pero la presión aumentó sobre Trump por las comunicaciones de su campaña con los rusos. Trump le dijo a NBC News en junio de 2017, cuando el escándalo por el asunto de Rusia crecía, que había despedido a Comey en parte debido a la investigación de Rusia y que Comey, en un memorándum sobre una charla privada, dijo que Trump lo presionó para que dejara de investigar al exasesor de seguridad nacional Michael Flynn.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles el cese del fiscal general Jeff Sessions, tras perder este miércoles el control de la Cámara de Representantes a manos de los demócratas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.