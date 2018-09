Rechaza juez difamación en tuit de Trump sobre Daniels

El lunes un juez federal despertó dudas sobre la demanda por difamación que Stormy Daniels presentó contra el presidente Trump por un tuit en el cual se cuestionaba la credibilidad de la actriz de películas para adultos, publicó Los Angeles Times.El juez S. James Otero del Tribunal del Distrito Federal en Los Ángeles señaló que le pareció que el tuit de Trump que dio pie a la demanda de Daniels era la libre expresión que “yace en el corazón de la Primera Enmienda Constitucional”.“Éste es el tipo de discurso y comentario político que todo el tiempo tiene lugar en las elecciones, y me preocupa que aquí haya un demanda por difamación”, manifestó Otero.“Su Señoría”, dijo al juez el abogado de Daniels, Michael Avenatti, “esto no fue algo político ni siquiera usando mucho la imaginación”.Otero interrumpió a Avenatti, diciendo que al parecer el tuit de Trump constituía el discurso protegido de un funcionario público (él es el presidente de Estados Unidos; no se llega más alto que eso”) sobre una figura pública (“ella es una actriz de cine”).El tuit de Trump se dio el 18 de abril luego de que Avenatti diera a conocer el bosquejo que un artista forense realizó sobre un hombre que Daniels dijo la había amenazado en el 2011 con hacerle daño físico si hablaba públicamente en torno al presunto encuentro sexual que la actriz sostuvo en el 2006 con Trump. El presidente ha negado haber tenido relaciones sexuales con ella.Daniels dijo al programa “60 minutos” que el hombre se le acercó en un estacionamiento de Las Vegas, miró a su hija pequeña y dijo que sería una lástima “si le pasaba algo a su mamá”.“Un bosquejo años después acerca de un hombre inexistente”, tuiteó Trump. “¡Una total estafa, usando los medios de ‘Fake News’ para los tontos (pero ellos lo saben)!”. Al tuit de Trump se le anexó el tuit de otra persona donde se comparaba el bosquejo con una foto del esposo de Daniels.

