Kavanaugh promete luchar contra 'difamaciones' y no retirarse

Washington.- Ante nuevas acusaciones de conducta sexual indebida y crecientes dudas sobre su confirmación para integrarse a la Suprema Corte, el lunes el juez Brett M. Kavanaugh organizó una enérgica defensa de sí mismo, prometiendo luchar contra las “difamaciones” y declarando que no retirará su nominación.Con el presidente Trump respaldándolo y senadores republicanos de algo rango de su lado, el juez Kavanaugh —acompañado por su esposa Ashley Estes Kavanaugh— dio a Fox News una poco común entrevista transmitida la noche del lunes. Prometió “defender mi integridad, mi reputación de toda una vida” y dijo a la entrevistadora Martha MacCallum que él “no tuvo relaciones sexuales ni nada cercano a un coito durante la preparatoria ni por muchos años después”.Asimismo abordó directamente la acusación de Christine Blasey Ford, la sicóloga investigadora californiana, de que él la había agredido cuando eran adolescentes, hace más de 30 años, durante una reunión escolar en un suburbio de Washington.“La verdad es que nunca he atacado sexualmente a nadie, ni en la preparatoria ni en otro lugar”, dijo el juez Kavanaugh. “No estoy cuestionando y no he cuestionado la posibilidad de que en algún momento de su vida la doctora Ford haya sido atacada por alguien en algún lugar, pero lo que yo sé es que yo nunca he atacado sexualmente a nadie”.Acceder a una entrevista de televisión —o a cualquier declaración pública— antes del voto sobre su conformación representa una notable medida para un nominado a la Suprema Corte, mientras que el equipo del juez Kavanaugh eligió a una cadena televisiva con comentaristas fervientemente conservadores. Fox News además es uno de los programas favoritos del Presidente, lo cual brinda al juez una vía para presentar su causa ante Trump.Pero inclusive mientras defendía el juez Kavanaugh su integridad, seguían llegando golpes contra su imagen. El New York Times publicó una versión de él y varios de sus compañeros futbolistas de preparatoria donde en sus anuarios alardeaban de lo que consiguieron con una estudiante de una escuela católica cercana.Aun antes de esa publicación, la revista New Yorker dio a conocer que una segunda mujer, Deborah Ramírez, dijo que él le exhibió sus genitales durante una fiesta universitaria donde hubo alcohol.En la entrevista con Fox, el juez Kavanaugh rechazó categóricamente la acusación de Ramírez. “Yo nunca hice algo así —nunca hice algo así”, dijo. “Las otras personas que presuntamente estaban ahí no recuerdan algo así. Si algo así hubiera pasado, hubiera sido tema de conversación en la escuela”.