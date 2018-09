Persisten inundaciones por 'Florence' en las Carolinas

Carolina del Norte.- Florence no ha terminado de empapar las Carolinas, donde los ríos rebasaron los niveles de anegación y donde hoy se pidió a miles de personas prepararse para desalojar sus viviendas.Entre 6 mil y 8 mil habitantes del condado Georgetown, en Carolina del Sur, recibieron el aviso de que se dispongan a evacuar posibles zonas de inundación antes de que las aguas suban al “nivel sin precedente” de tres metros (10 pies), como se prevé que ocurra a partir del martes cerca de partes de los ríos Pee Dee y Waccamaw, dijo la portavoz del condado, Jackie Broach-Akers.Los habitantes próximos al Waccamaw se preparaban para una inundación que se calcula alcanzará una altura de 6.7 metros (22 pies) cerca de Conway. Ese es el doble del nivel normal de inundación y rebasa el récord anterior de 5.5 metros (17,9 pies), según las gráficas publicadas el lunes por el Servicio Nacional de Meteorología.Las crecidas continúan en los ríos Cape Fear y Neuse, y no se prevé que regresen a sus niveles normales sino hasta octubre, de acuerdo con las gráficas.El director de Manejo de Emergencias del condado, Sam Hodge, dijo en un mensaje de video publicado en internet que las autoridades vigilan de cerca las lecturas de los niveles de los ríos, y que la policía visitará todas las casas en las zonas en peligro.“Sea con personal en tierra o con la tecnología con que contamos, intentamos que el mensaje llegue”, declaró Hodge en el video, en el que recomienda a la gente no esperar la orden oficial de evacuar si empiezan a sentirse inseguros.

