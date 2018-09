Investigan a exasesor de la Casa Blanca por caso Manafort

Fiscales federales han intensificado su investigación sobre el prominente abogado de Washington Gregory Craig por el trabajo que realizó en el 2012 en su despacho anterior en representación del gobierno ucraniano como parte de actividades coordinadas por Paul Manafort, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema, publicó Washington Post.Poco antes de que el presente mes Manafort se declarara culpable de cargos de conspiración y obstrucción, fiscales del Distrito Sur de Nueva York, quienes se hallan investigando las actividades de Craig surgidas a raíz de las indagatorias más extensas dirigidas por el asesor especial Robert S. Mueller III, solicitaron información a los abogados de Craig, de acuerdo con una persona con conocimiento de la solicitud.El caso de Craig —y el de dos cabildeadores de Washington que trabajaron con Manafort en asuntos relativos a Ucrania— fue remitido en abril a fiscales neoyorquinos, quienes al parecer están concentrados en determinar si los tres omitieron registrarse como agentes extranjeros cuando trabajaban con los clientes ucranianos de Manafort.Un vocero de la fiscalía federal en el Distrito Sur de Nueva York rehusó hacer comentarios. No se han fincado cargos, mientras que los representantes de los tres hombres han manifestado su confianza de que sus clientes no violaron la ley.Sin embargo, la investigación de Craig —quien fue consejero de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama— y la de los cabildeadores Vin Weber y Tony Podesta ha cimbrado a la comunidad de cabildeo y abogados de Washington, cuya representación de clientes extranjeros hasta hace poco tiempo recibía poca atención.“El nivel de inquietud está aumentando, sobre todo en los despachos que proporcionan servicios a los gobiernos extranjeros”, dijo Joshua Ian Rosenstein, experto en acatamiento de registro de cabildeo extranjero en el despacho Sandler Reiff.Craig es cuestionado por el trabajo que hizo relacionado con lo que los fiscales sostienen fueron actividades ordenadas por Manafort con el propósito de mejorar la imagen del presidente ucraniano Viktor Yanukovych.Los abogados de Craig dijeron no creer que su cliente necesitara registrarse como cabildeador extranjero debido a no haber efectuado labores de cabildeo a favor de funcionarios gubernamentales ni participado en actividades de relaciones públicas.

