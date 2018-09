Espera subsecretario de Justicia de EU ser despedido

Una fuente de la Casa Blanca informó que el subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Rod Rosenstein, presentó su renuncia este lunes, publicó CNN.Según una fuente de CNN, Rosenstein espera ser despedido.Noel Francisco, procurador del gobierno federal, asumiría la supervisión de investigación de Robert Mueller.La expectativa de que Rosenstein abandonara la administración se produjo después de que el diario The New York Times informara que había discutido grabar en secreto al presidente Donald Trump e invocó la Enmienda 25 para remover al presidente de su cargo.Pero los aliados republicanos de Trump lo exhortaron a aplazar una purga de funcionarios del Departamento de Justicia hasta después de la confirmación del candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.Personas familiarizada con las conversaciones que se dijeron en las horas posteriores al informe del Times, dijeron que Trump cuestionó si despedirlo de inmediato. Rosenstein negó el informe del Times como "inexacto y objetivamente incorrecto"."Nunca perseguí ni autoricé la grabación del presidente y cualquier sugerencia de que alguna vez he abogado por la destitución del presidente es absolutamente falsa", dijo Rosenstein en una negativa posterior.Trump nombró a Rosenstein como vicesecretario de Justicia, pero había expresado una gran frustración con él durante meses, en parte por su decisión de contratar a Mueller el año pasado. Trump ha tildado repetidamente a la investigación de "cacería de brujas" y se quejó de que Rosenstein está "en conflicto" porque es testigo de la investigación después de escribir una carta defendiendo el despido del exdirector del FBI James Comey por su manejo de la investigación por correo electrónico de Hillary Clinton.Rosenstein también firmó un contrato con Mueller para enviar un caso de impuestos y fraude contra Michael Cohen a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una medida que finalmente llevó a una redada del FBI en las oficinas y casas del exabogado del presidente, quien está ahora cooperando con los fiscales.

