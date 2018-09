Las Vegas.- El presidente Donald Trump desató un nuevo torrente de quejas contra los demócratas y los medios de comunicación, acusándolos de tratar de sabotear su gobierno, mientras reiteró que construirá su prometido muro en la frontera con México.Durante un mitin en Las Vegas la noche del jueves en apoyo al senador republicano más vulnerable, Dean Heller, quien busca la reelección por Nevada, Trump también defendió a su nominado para la Corte Suprema, se adjudicó del auge de la bolsa de valores y citó el avance en las conversaciones con Corea del Norte.En particular, Trump centró su discurso a favor de Heller en la necesidad de confirmar a más jueces conservadores, en particular a su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, cuya nominación es cuestionada por acusaciones de haber agredido sexualmente a una joven mientras estaba en la escuela secundaria hace más de 30 años. Kavanaugh ha negado las acusaciones.Mientras continuaban las negociaciones sobre si su acusadora, la doctora Christine Blasey Ford, testificaría la próxima semana, Trump _quien se ha esforzado por no criticar a Ford en los últimos días_ pareció romper con esa estrategia en una entrevista previa a la reunión proselitista con el presentador de Fox News Sean Hannity, en el centro de convenciones."Creo que es una situación muy triste", dijo Trump, preguntando: "¿Por qué nadie llamó al FBI hace 36 años? ¿Qué está pasando?". Aunque dijo que Ford debería "dar su opinión", dejó claro que ha terminado la espera: "No creo que puedas retrasarlo más. Ya lo han retrasado una semana".Durante el acto proselitista, Trump no pronunció una palabra crítica sobre Ford, pero defendió a Kavanaugh, diciendo que tiene "un gran intelecto" y que es "un gran caballero con una reputación impecable"."Tenemos que dejarlo pasar, pero tengo que decirles que es una buena persona", dijo Trump sobre el proceso de confirmación del Senado. "Creo que todo va a salir bien."El resto del mitin fue darle a la multitud las cosas que quería oír. Los asistentes apoyaron repetidamente al presidente en la sala del Centro de Convenciones de Las Vegas, que no lució completamente llena.Como de costumbre, Trump fue tras los medios de comunicación y muchos de los asistentes siguieron su ejemplo. Un hombre se paró detrás de los periodistas que acompañan al presidente, gritándoles repetidamente la palabra "traidores.En cierto momento, mientras leía una lista de los que considera logros de su gobierno, Trump se enfocó en lo que sus asesores creen que es su mejor tema y el de su partido: el fuerte estado de la economía. Se atribuyó el mérito de las ganancias registradas por el mercado de valores y la baja tasa de desempleo de la nación. Mientras, acusó a los demócratas de hacer todo lo posible para fomentar la división y frenar el crecimiento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.