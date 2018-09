Nueva York— Autoridades de la Fiscalía de Nueva York vincularon a Joaquín “El Chapo” Guzmán con al menos 20 asesinatos de personas ya identificadas ante su defensa legal.En una audiencia preliminar celebrada en la Corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, uno de los abogados de Guzmán, Eduardo Balarezo, solicitó a la fiscalía mayor información, pese a que ninguno de los 17 cargos que enfrenta el acusado está relacionado con actos de violencia.En la audiencia ante el juez Brian Cogan, Balarezo destacó que la fiscalía ha integrado al caso una lista de más de 20 nombres de personas asesinadas, así como fechas de cuando aparentemente sucedieron los crímenes.Dijo que dicha información no le sirve para armar la defensa ni para refutar esos alegatos, por lo que solicitó más datos a la fiscalía.En un encuentro con la prensa, tras la audiencia, Balarezo afirmó: “no tenemos declaraciones, documentos, no tenemos nada que nos ayude a investigar o a defendernos contra esos alegatos, y tenemos que litigar constantemente con la fiscalía” para obtener más detalles.El juez federal rechazó ayer una solicitud para posponer el juicio de Guzmán.Los abogados de Guzmán dijeron en una audiencia con el juez Cogan que necesitan más tiempo para revisar la montaña de evidencia que tienen en el caso del narcotraficante.Sin embargo, el juez de Nueva York dijo que iba a apegarse al programa que tiene previsto la selección del jurado a partir del 5 de noviembre. En julio, el juez acordó aplazar el juicio dos meses.Tras la decisión de Cogan, un abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman, dijo a los reporteros que la defensa tiene que procesar una cantidad “gigantesca” de material antes del juicio.“Estoy decepcionado de que no tuvimos más tiempo, pero como dijo el juez, nunca sientes que estás totalmente preparado para un juicio de esta magnitud”, dijo Lichtman. “Nos ocupamos de lo que recibimos”.Guzmán Loera, extraditado a Estados Unidos el año pasado, se declaró inocente de los cargos de que su cártel lavó miles de millones de dólares y efectuaba una implacable campaña de homicidios y secuestros.De ser declarado culpable en un juicio que podría durar varias semanas, enfrentaría la cadena perpetua.Las autoridades estadounidenses han colocado a Guzmán en confinamiento solitario, conscientes de que se escapó dos veces de prisión en México. La segunda vez, fue a través de un túnel de 1.6 kilómetros (una milla) que llegaba hasta la ducha de su celda.Lichtman describió a su cliente como un “personaje mítico que tratan como si fuera el único narcotraficante del mundo”.

