No tengo Fiscal General: Trump

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió nuevamente, aunque de una manera más directa, contra su propio Fiscal General, Jeff Sessions, al asegurar que carece de uno, pero evitó comentar si piensa despedirlo."No tengo un Fiscal General. Es muy triste", señaló el mandatario en una entrevista en la Casa Blanca con el diario The Hill.No es la primera vez que el republicano critica a Sessions, quien actúa como secretario de Justicia, pero sí la más contundente desde que éste decidiera retirarse de la investigación sobre la presunta colaboración de Rusia con la campaña electoral de 2016 del ahora presidente.El mandatario remarcó, no obstante, que no se trata solo de la investigación sobre la llamada trama rusa."No estoy contento con la frontera. No estoy contento con numerosas cosas, no solo eso", agregó sin ofrecer detalles.Trump recordó que Sessions el primer senador que lo respaldó durante las primarias republicanas, y quería ser Fiscal General.Sobre la posibilidad de despedirlo una vez que pasen las elecciones legislativas de noviembre, dadas las inusuales críticas desde la Casa Blanca, el mandatario eludió ofrecer una respuesta contundente."Veremos lo que ocurre. Mucha gente me ha pedido que lo haga. Y creo que estudiaré el asunto, y solo digo que quiero dejar las cosas tal y como están, pero fue muy injusto lo que hizo", subrayó el republicano."Estoy muy decepcionado con Jeff", indicó.A finales de agosto, el Fiscal General respondió al presidente estadounidense ante una serie de críticas previas que mientras esté en el cargo las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas incorrectamente por consideraciones políticas.Tras la recusación de Sessions, la investigación sobre la trama rusa quedó bajo el mando del Fiscal General adjunto Rod Rosenstein, quien designó al Fiscal Especial Robert Mueller para encabezar la investigación después de que Trump despidiere de manera fulgurante a James Comey, director del FBI, en 2017.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.