El editor de The New York Review of Books, Ian Buruma, dejó hoy su puesto en medio de una fuerte polémica por la decisión de la prestigiosa revista de publicar un artículo de un expresentador que fue acusado de abusos sexuales.La salida de Buruma fue confirmada por una fuente de la empresa a varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, aunque no está claro por ahora si el editor dimitió o fue despedido.El movimiento se produce tras la polvareda levantada por la publicación de un ensayo escrito por Jian Ghomeshi, un músico y presentador de radio canadiense que fue juzgado en 2016 y absuelto.Ghomeshi había sido acusado por varias mujeres de haberlas forzado a mantener relaciones sexuales violentas, incluyendo bofetadas y estrangulamientos.La pieza escrita por el periodista radiofónico formaba parte de un grupo de historias titulado "La Caída de los Hombres" y debía aparecer en la edición impresa de la revista el próximo mes de octubre.Tras varios rumores en redes sociales, el pasado viernes The New York Review of Books publicó en internet el ensayo de Ghomeshi, que recibió numerosas críticas por su tono y su contenido.Buruma, que fue nombrado editor en 2017, defendió poco después en una entrevista con Slate su decisión de publicar la pieza a pesar de que, reconoció, no todo el mundo en la revista estaba de acuerdo.